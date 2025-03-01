麥道朗豪奪兩G1　精緻之道跑一哩照贏！

麥道朗又同「精緻之道」攜手贏一級賽。(圖片：Getty Images)

啱啱上個禮拜憑「遨遊氣泡」捧走香港金盃嘅麥道朗，聽日又會嚟香港客串，策騎告東尼訓練嘅「桃花開」出戰香港經典盃。不過，喺嚟香港之前，佢今日就喺澳洲悉尼嘅蘭域馬場上陣，結果又做咗大贏家，包辦兩場一級賽頭馬，分別憑Lady Shenandoah捧走環繞錦標同埋夥拍「精緻之道」(Via Sistina)揚威雍容爾雅錦標，威風八面。

由華禮納訓練嘅7歲馬女「精緻之道」去年一口氣捧走東寶錦標、覺士盾同埋澳洲冠軍錦標3項一級賽，表現技驚四座，今年此駒復出由短跑起，上仗喺1400米G2太陽神錦標只得季軍，今次增程跑1600米一級賽雍容爾雅錦標，重配好拍檔麥道朗，繼續被捧成一面倒大熱門，結果此駒最後階段喺兩匹廐侶「狂迷女孩」(Fangirl)及Lindermann中間突圍而出，成功贏出G1，亦係此駒第7項一級賽殊榮。

至於另一場G1環繞錦標，都係麥道朗同華禮納呢對騎練拍檔威啲，3歲馬女Lady Shenandoah力壓活候夫人訓練嘅「王庭貴女」(Lady Of Camelot)建功，至今6戰得4冠1亞1季，成績驕人。