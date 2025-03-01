劉栢輝重提如何揀中浪漫勇士　兩練馬師分享揀ISG心得

下星期五(7號)就會舉辦一年一度嘅香港國際馬匹拍賣會，為咗畀馬主同練馬師可以觀察今年嘅拍賣馬匹，馬會今早舉行試跑示範，吸引唔少練馬師同馬主到場，當中包括馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝及其好友唐獻芳，而廖康銘及游達榮亦分享揀馬心得。

講到香港國際馬匹拍賣會史上最成功嘅馬匹，當然不得不提應屆馬王「浪漫勇士」，其馬主劉栢輝今早亦有到場，他重提當年如何揀中呢匹10項一級賽盟主：「其實當年都係沈集成揀中，最主要都係因為馬匹形態好好，睇落去好貴格。至於我都係用平常心去睇馬，身邊會有專家畀意見，目前都有睇啱幾隻馬，不過暫時未決定會買幾多隻。」

另外，兩位外籍練馬師廖康銘同游達榮亦分享揀馬心得，二人不約而同表示馬匹試跑時嘅動作係今次觀察嘅主要目的，游達榮另外提到要同時留意馬匹之後嘅恢復情況，廖康銘則表示試跑時間並非重點，最緊要馬匹走得順暢。而游達榮指Lot 19 會喺匹前景唔錯嘅賽駒：「呢匹嚟自愛爾蘭，『馬物事』嘅子嗣今朝跳得幾好，相信會賣到一個好價錢。」

其餘出席嘅練馬師包括賀賢、方嘉柏、沈集成、呂健威、韋達、大衛希斯、蘇偉賢、丁冠豪、葉楚航，騎師方面則有霍宏聲、湯普新及奧爾民，後兩者更帶同小朋友出席，讓他們感受氣氛。另外，杜利萊囝囝Mike 今早亦有到場。