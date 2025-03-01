【張基焦點】全神貫注與民同樂

姚本輝向來喜用新騎師，剛周三谷戰與奧爾民憑「輕功猛男」攜手贏馬，兩人今次沙田賽事則有「全神貫注」合作出擊，不能忽視。另外，「天下寵兒」演出不斷進步中，上仗追得好，今回力求補中。「艾莉奧」即使升上三班，但用黃寶妮負磅太輕，有利可圖。「錶之星河」上仗走勢吸引，復課馬匹狀態更進一步，有留意價值。

第2場五班1200米草地，「全神貫注」上季只是3歲，演出不算太穩定，因此才降至五班，但今季轉4歲，近期身形有改變，只是本身不擅跑谷草及泥地，故此今季表現一般，直到剛戰回師田草跑此程改用苗傑美，留後拉士追得好，復課後試大閘走勢吸引，更刻意搵奧爾民親試增強溝通，出賽亦用此位新騎師，配合2檔好位，有權補中。

第4場四班1200米草地，「天下寵兒」一路進步中，跑姿亦有改善，剛戰同程留住追末段收復大量失地得亞軍，今次檔位比較理想，可望扳回一仗。

第3場三班1650米泥地，「艾莉奧」泥地性能突出，上仗未能放頭可以當無跑過，今場無快馬，抽10檔與1檔分別不大，升上三班改用黃寶妮只負105磅輕飄飄，有權恃輕殺敵。

第5場四班1400米草地，仁愛堂盃，文廐「錶之星河」台型十足，馬主以80萬紐元投得，身價不菲，3歲馬近期演出水準開始進步，上仗夾硬留太後，直路衝上來得第4名，試馬味濃厚，復課後立即加強工夫，試齊大細閘，無懼同場任何對手。