【進階選項】堅闖如有神助

因為潘頓及何澤堯仍在養傷，加上今次跑4歲馬系列次關經典盃關係，一日內有9位客串騎師上陣，以往除騎師賽、國際賽或女皇盃日外，應不太可能見到，且9人分開5南4北，尚算平均。莫雷拉這位前香港冠軍重臨可算是期間限定，香港馬迷對他意見不一，有人超喜歡、亦有人說不，就我自己而言，莫雷拉陣上轉位之快，氹馬匹走得舒服，當今現役世上無幾多人可做到，因為他身體輕盈平衡力佳，不會窒礙馬匹加速，所以能在世界各地取得好成績並非無因。

難得莫雷拉來客串1日，亦有8匹坐騎，第3場「堅闖」抵港後2W都是潘頓包辦，但看近仗主攻泥地一哩，即使用上巴度、董明朗或艾道拿都能跑第2，反映此駒泥地能力極佳，上場濕慢泥外檔留到尾，掟大彎只不敵捷足先登的「天威」，若際遇好點相信賽果已改寫。今次換上莫雷拉排5檔，睇慣雷神跑馬就知會跟守好位跑，轉彎用絕招力捽上前先發力，補中機高。

莫雅剛周三兩捷但未能成為騎師王，今次得蔡約翰相助提供幾匹餐士馬，第4場「激光碟影」初出排12檔無奈要搶前領放，最後第3少許失望，以其能力即使蝕多少亦應坐亞望冠。熱身後有過實戰經驗戰力提升，熱都要補中。同樣地第5場「巧眼光」初出1200米第3，此駒血統宜長且早段頗慢腳，熱到1.9倍其實風險甚高，結果只上名未勝，開氣後立即增程跑1400米非常正面，可打開勝門。