【三重彩地帶】戰意「熾烈」力爭上游

第8場二班1400米，「鑽石星空」乃田泰安嫡系，上次唔騎改策「健康快車」，賽果證明冇揀錯，今次取回帥印兼跑番較合腳法的1400米，當然要另眼相看。

巴度棄「潮州精神」揀季內交白卷的「亞機拉」，計評分已減至可攻堅範圍，東廐馬不時蟲變龍，勿因欠近績而忽視。「競駿輝煌」上季三升二立即克服，今季進度卻不似預期，惟里程尚新，冇理由就此停步。「舞林密碼」1400米連番上名未勝，換莫雅可望跑高些少。

第10場三班1200米，「熾烈神駒」上場四升三突然轉跑法搶頭，沿途拍住「凱旋升」鬥放，以當日跑道形勢追好過放，仍得第3評級調高，「凱旋升」再出補中，「熾烈神駒」提升名次順理成章，今場不乏快馬，守好位可期發揮最強威力，換潘明輝令人更有信心。

「輝煌精英」之前在中距離自我增值後，上場返回強項1200米重新入位，用番最佳拍檔梁家俊，戰意十足。「舉步生風」同樣是由中距離縮番落短途，級數稍佔優勢。「耀寶」季內兩勝三班同程均後上，今場有足夠步速可供發揮。「真心傳奇」頭4仗非冠即亞，上次臨場換湯普新敗績抹去，今場鞍上人乃莫雅，戰鬥力不可同日而語。■海東