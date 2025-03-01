【耀眼精選】爆出美麗伍廐主力

4歲系列賽次關經典盃，一直係筆者呢類價值投注信奉者最鍾意出手嘅場合，因為唔似得頭關同尾關咁優劣分明，唔少馬搏完香港經典一哩賽會趁呢場仄準長力同時回一回氣，更多嘅4歲精英會響進軍香港打吡前，借呢場1800米作為最後一課高強度試閘，令賽果隨時爆到你唔信。

近年最令筆者耿耿於懷嘅係2021年嗰屆賽事，記得當日一打開排位表就聞到冷味，所以將九成嘅度馬時間撥晒落經典盃，由血統、同母兄弟姊妹嘅比賽表現、海外賽事嘅每場影片、來港後嘅試閘走勢、陣上演出……巨細無遺地調查每匹參戰馬嘅家底、背景，響上千條東拼西湊嘅資料裏，抽出一絲絲線索，結果掘到匹「將王」，可惜直路關鍵位持續內閃，閃走咗80倍大冷W。

第3場伍廐獨佔4駒，筆者對4歲嘅「爆出美麗」最感興趣。總場次345場本欄曾作推介，結果呢匹過百倍冷馬放到埋門先被趕過。賽後筆者有個疑問，「爆出美麗」若果早段可以攞埋欄唔係二疊游走，直路頭唔內閃，可以縮窄到幾多個馬位？今仗轉戰泥地係一大變數，本身響英國初出跑膠沙地跑第3，上仗賽前試泥閘走馬林完全唔怕泥打追勢吸引，隨時係馬房主力。

家耀