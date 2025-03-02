【分秒在握】麥道朗再發掘新星

蔡約翰三扒兩撥已追回練馬師榜前列，今次上陣的不少屬精兵，其中打頭陣的「鴻圖新星」，在四班已有講惡本錢，重配最合拍人馬合作一次即勝的麥道朗，大有條件替練者開個靚頭。

麥道朗來港首場頭馬，原來已是2011年國際騎師錦標賽的「新力多」，之後令人有較深印象的，應係同一賽季，2012年「軍事攻略」贏冠軍一哩賽，當時大摩禮聘此子來港，筆者還嫌他不夠狠辣老練呢！結果還是給他爆冷勝出力擒筆者下注的「精彩日子」，賽後仍憤憤不平，心想高雅志怎會鬥輸給麥道朗這小子呢！

一眨眼已過了接近13年，如今的麥道朗已非當年小伙子，沉穩老練，要走位有走位，要狠辣有狠辣，瓣數樣樣齊兼樣樣精。而今季早前，麥道朗曾在港客串了一段短日子，當時可以話同潘頓鬥個旗鼓相當，而其中一場頭馬「鴻圖新星」贏直路賽，簡直就係教科材料。

當時「鴻圖新星」排在11檔，一般騎師都會刻意走向外欄，但騎者並沒有如此取位，反而跑直線咬住主要對手「綫路盈樂」，待跑了半程約500米，由於外欄冇位，騎者慢慢將坐騎移入，再一鼓作氣催策險勝頸位而回。蹄下敗將「綫路盈樂」再出已補中，反而「鴻圖新星」升上三班則力有不逮，上仗回降四班又見近，今次重配好拍檔麥道朗，期待人馬再次交出精彩演出。

■長風

第1場 1鴻圖新星 9快靚旺

10金金小子 3攻頂