【賽後報告】莫雅兩駒有血　球星艾道拿慶祝阻人被警告

是日賽後報告撮要：

第1場：「嘉應駿馬」躍出時嚴重俯首前跪，失去平衡及失地。賽後，薛恩表示，坐騎於起步時嚴重俯首前跪，其後走勢欠佳，末段對催策未能交出反應。被查詢有關「金金小子」在最後400米的騎法時，蔡明紹表示，坐騎跟隨「做好自己」及「博學多財」，他其後於接近四百米處時選擇將坐騎向內移入以推進上前及跟隨「鴻圖新星」。他說，當「鴻圖新星」未有如他預期般推進時，坐騎在「鴻圖新星」與向內斜跑的「做好自己」之間受困而未能望空。他說，他因而於接近200米處時選擇將坐騎移至「做好自己」及「東方福寶」外側以望空，坐騎於接近150米處時在「東方福寶」向外斜跑之際一度受擠迫。他又說，他因而須於接近150米處時修正坐騎以免對「博學多財」造成干擾，坐騎在最後100米衝刺良佳。小組考慮了蔡明紹的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮「萬事快」是否已獲公平出閘。小組聽取了騎師麥當能、練馬師容天鵬及司閘員施百厲的證供後，發現閘廂助理員於開閘時嘗試修正此駒頭部以讓此駒與對手同步出閘。當他這樣做時，此駒將頭低俯，因而出閘笨拙及失地。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。小組著令「萬事快」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而連續多次試閘及格後，才可再次出賽。

第2場：「旋風飛颺」氣管內有很多血。

第3場：「安泰」最後100米在「精彩動力」之後受困而未能望空。「爆出美麗」最後150米在「凱明神駒」之後受困，因而未能被力策至終點。

第4場：「激光諜影」氣管內有很多血。

第6場：「勇晉當銳」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。於宣佈出賽時，「勇晉當銳」與「翠湖烈風」均申報騎師為艾道拿。小組確定艾道拿已落實策騎「勇晉當銳」。因此，小組批准「翠湖烈風」改由布文策騎。練馬師賀賢因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2000元。「加州星馳」出閘笨拙及失地。早段及中段沿途搶口，不願穩定走勢。「加州星馳」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。「加州星馳」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：艾道拿「球星」被警告，事緣他於跑過終點時擺出慶祝姿勢，導致坐騎向內斜跑，墮退及阻礙「玩笑」。「信心星」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第8場：「九五赤兔」前往起步點途中失去右前蹄的蹄鐵。在閘廂後重新裝上該蹄鐵，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「飛輪步」接近100米處時在「愛馬善」之後受困而未能望空，末段前未能施為。賽後，希威森表示，他賽前打算盡可能讓坐騎佔取更為靠前的位置，但不會催策坐騎以做到這點，因為坐騎過往曾有「喘鳴症」報告。他說，坐騎於早段走外疊，他遂選擇遵從所發出的策騎指示讓坐騎留後競跑。

第9場：艾道拿（「安可」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於跑離200米處時在坐騎尚未帶離「一支箭」下將牠移至「時時精準」外側，導致「一支箭」須收慢避開「安可」的後蹄。小組判罰艾道拿於3月26日星期三沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

「志敏福星」出閘僅屬一般，繼而在雙雙斜跑的「和平波」與「桃花雲」之間嚴重受擠迫。在賽事步速於接近1500米處時減慢後在一段途程上搶口。直路上內閃，難以被力策。「綠色巨人」氣管內有很多痰。

第10場：「耀寶」賽日早上被小組按照獸醫意見（發燒）著令退出。賽後，艾兆禮表示，「喵喵怪」全程走勢欠佳，直路上對催策毫無反應。他又說，他對坐騎陣上的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「喵喵怪」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。