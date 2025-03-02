艾道拿：球星上場經典一哩排好檔　可能已經贏咗！

本年度馬季成績理想的騎師艾道拿，今日在沙田馬場交出今季其一代表作。他先夥拍大衛希斯旗下賽駒「球星」以出色姿態攻下香港經典盃1800米，其後更為另一匹4歲新星「安可」摘下在港首場頭馬。這兩匹4歲馬均會劍指本月底舉行的寶馬香港打吡大賽2000米。

現今34歲的艾道拿也憑來自蔡約翰馬房的「競駿輝煌」，勝出第9場第二班1400米，是日合共3勝頭馬。

艾道拿在賽後說：「這是美好的一日，我今日有4匹坐騎，我認為當中3駒實力不俗，看來甚具競爭力，結果此3駒悉數奪冠而回。牠們沿途均跑得十分順暢，順利達成目標。」

「大衛希斯將『球星』提升至大勇的狀態，馬兒在陣上沒有遇到任何阻滯，跑至最後250米我已充滿信心，相信牠必定能夠勝出。毫無疑問，若牠上仗（在香港經典一哩賽中）排得較佳檔位，牠應已交出更接近的走勢，甚或有力奪下該賽冠軍。」

「該仗我別無選擇，只好策牠自馬群後方上前，但牠也能交出不俗表現。正因如此，雖然牠今次增程角逐1800米賽事，但賽前我已抱有一定信心。我想或許今仗的排檔（8檔）形勢僅屬一般，在理想情況下，我或可為牠佔取馬群相對稍前的位置競跑，只可惜出閘後跑過50米途程我們已落後甚遠，所以我一直稍稍催策坐騎牠，其時我在關鍵階段需要作出的決定，就是究竟該將馬兒自『米奇』內側，還是繞過該駒在其外側推進並且發力上前。」

「最終我覺得我應可在轉彎時推進至『米奇』內側的空檔，其後順勢稍稍移出望空，結果也如我所願，馬兒在末段能夠展現凌厲後勁並直奔終點。」

「球星」協助其練馬師大衛希斯取得8日內的第2場大賽頭馬，賽後這位澳洲頂級練者已將矛頭直指3月23日舉行的寶馬香港打吡大賽。希斯將嘗試第二度摘下這項4歲馬經典賽事系列終極戰的冠軍。

現時大衛希斯以35場頭馬，在本年度馬季香港練馬師排行榜中領導群雄。他剛於上週日（2月23日）憑「嘉應高昇」攻下一級賽女皇銀禧紀念盃1400米。繼而於剛週三（2月26日）他馬房的旗下賽駒「太陽勇士」成功獲勝並捧走本季百萬挑戰盃冠軍，今日下午「球星」助他再下一城。

「球星」今日跑至最後400米處仍位居較後位置，但此駒之後超越香港經典一哩盃得主「祝願」，以四分三馬位的距離先過終點。另一匹後上馬「玩笑」再落後「祝願」半個馬位跑獲季軍。「球星」今日造出的頭馬時間為1分46.29秒。

隸屬香港足球會團體名下的「球星」今日勝出此項四歲馬經典賽事系列次關後，將本身的戰績改寫至18戰6勝8位，牠的累積獎金亦增至1,550萬港元。

「球星」上仗在香港經典一哩賽只能跑獲第6名，落敗殊不夠運。此駒今日沿途留守大約尾二位置，轉入直路時牠一直緊跟「米奇」（莫雅）之後，不久馬兒轉換跑線並成功望空，隨即以佳勢追前，最後400米締速為22.30秒，此末段時間為同場各駒中最快。

曾兩度榮膺香港冠軍練馬師的大衛希斯，之前曾憑著頂級雌馬「勝威旺」於2003年取得香港打吡大賽冠軍。該駒也成為自1976年的「確叻」後，另一匹能勝出打吡這項香港本地最高榮譽賽事的雌馬。

大衛希斯說：「（若我能夠再次取得打吡冠軍），這將會是一件美事。距離我上次奪冠，已有一段長時間，對所有參與香港賽馬的人來說，這是夢寐以求希望贏得的其中一場賽事，我們都想在這項大賽中奏凱而回。」

「我認為牠（『球星』）是今日陣中後勁最強的一駒，下仗牠將增程角逐2000米賽事，而這是個好兆頭。此駒出自父系『動畫英雄』，這當然令我有點顧慮，但牠的外祖父為『杜拜威』，母系家族方面看來有一定長力根據。」

大衛希斯續說：「我們往往會在香港經典盃中，留意那些在賽事末段追勢強勁的戰馬，這些賽駒均較具機會在打吡一役有好表現。我不認為今日同場有另一駒末段比牠跑得更快，牠的末段締速確實出色。」

而在稍後場次中，來港前由司徒德爵士訓練、曾在英國兩奪頭馬的蔡約翰馬房自購馬「安可」，盡展其出眾耐力。此駒受惠於艾道拿的傑出發揮，自包尾位置追前，摘下第9場第三班2000米，並為其馬主贏得額外150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。

就著「安可」今仗的演出，艾道拿說：「我首次策騎此駒後，我曾向蔡約翰表示，若我們有多兩個月時間準備，牠有機會成為今年打吡大賽的其一爭勝分子。因此，此駒最近的操練準備工作顯得較為緊迫，你不常見到蔡約翰為一匹質新馬試閘兩次後，即已安排牠在一哩賽中上陣。」

「我認為牠是一匹質素上乘的戰馬。若果此駒能夠成功取得打吡其一參賽席位，牠當具一定機會爭勝。」