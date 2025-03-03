奧爾民已2W　姚本輝幫埋金誠剛可以嗎？

馬會為解決騎師不足嘅問題，早前搵咗幾位好手來港客串，而名氣唔算太響嘅奧爾民、金誠剛及麥當能，均會逗番6個禮拜左右，預計佢哋幾位要搵支持並唔容易，成績未必太好。不過，來自澳洲昆士蘭嘅奧爾民，估唔到除咗身高拍得住布文，身手亦唔差，對上兩次賽事分別憑「輕功猛男」及「全神貫注」建功，兩駒都係出自姚本輝馬房，雖則話輝哥向來喜歡支持新騎師，但都要奧爾民爭氣先得嘅。

到咗周三跑馬地賽事，由於多位騎師停賽，奧爾民獲得7匹坐騎，反映佢都漸漸站穩，仍未開齋嘅金誠剛、麥當能自然要加倍努力，而金誠剛更有姚本輝力撐，將第8場四班谷草1650米嘅「盈好威楓」交畀佢執韁，不妨吼實。

4歲澳洲自購馬「盈好威楓」來港後3次上陣輸晒，但其實初出一役喺田草一哩只輸畀「大浪圖田」、「遙遙領先」、「祝願」、「快路」、「久久為尊」，後4駒其後都能取得頭馬，水準算高，而「盈好威楓」卻再輸兩仗，由來港時評64分到依家得60分，今場可以落到四班上陣，埋門刻意搵金誠剛試咗課泥閘，拉士有啲追勢，今次落到四班轉場出擊換一批對手，睇吓輝哥能否幫埋金誠剛開齋啦。