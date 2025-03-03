【賽馬以外】如果3位都有馬贏　交足功課啦！

同啱啱禮拜日有28位騎師上陣比較，今個禮拜三跑馬地賽事就得番17位好手，真係畀人有種天與地嘅感覺。今期有艾兆禮，艾道拿，周俊樂，梁家俊，田泰安同埋潘明輝6位騎師停賽，情況幾罕見，實際上今次有4場賽事出馬唔夠12匹，咁究竟係因為啲騎師一早知道今晚部分賽事出馬唔多，索性揀呢日停賽，抑或係正正有咁多騎師要停賽，搞到啲練馬師想等埋佢哋，先至派少咗馬上陣？呢種有雞先抑或有蛋先嘅問題，筆者唔太識答。

不過，正正因為咁多騎師停賽，亦令幾位以雷霆救兵身份來港客串6個禮拜嘅奧爾民、金誠剛同埋麥當能，喺周三總算多番啲坐騎，已經拎到兩W嘅奧爾民騎7駒好合理，而未開齋嘅金誠剛、麥當能分別為5同埋3駒效力，都叫做起麻有份落場。如果要坐冷板嘅話，都咪話唔慘。

筆者記得喺佢哋3位嚟香港之前，睇過一篇關於金誠剛嘅報道，主要講佢好開心有機會嚟香港客串，佢亦有問過莫雅意見，想知多啲香港馬圈嘅情況，佢更提到會有經理人幫佢搵坐騎。大家都知喺香港發展嘅騎師同外國唔同，冇得搵經理人幫手搵坐騎，但喺10年前左右，馬會就會搵個聯絡人協助初次來港嘅騎師搵坐騎，等呢啲新人盡快適應香港，而呢個政策對大部分新騎師嚟講絕對係好事，始終佢哋喺香港冇人脈，只靠自己一個，想搵支持真係唔易，就算極度外向嘅人，唔通你乜人都唔識，自己走入烽火台地下同啲華籍練馬師吹水R支持，人哋就會畀馬你騎呢？咪發夢啦。所以有個聯絡人幫吓手，對新騎師嚟講係好事。

至於聯絡人嘅工作做得好定差，用咩嚟定義？咁用新騎師嘅成績同埋支持度作為指標，就最合理。不過，聯絡人呢份工本身又係咪容易做呢？如果你係拎住首次來港嘅莫雅、蘇兆輝，搵坐騎真係唔難，最難反而係點樣幫佢哋推坐騎，因為佢哋太受歡迎，但如果你手上嘅騎師喺香港冇咩人識，咁就真係難好多，尤其依家喺香港馬圈，無論係本地抑或洋將，都會盡力鞏固自己地盤，要幫啲新騎師打開缺口，絕對唔容易，就算真係拎到坐騎，可能都係啲機會平平嘅參戰馬，咁又點攞到成績。

因此，究竟一個新騎師能否盡快入局，真係要睇天時、地利、人和，筆者覺得季初情況會好啲，季中好多時形勢都定啲，較難搵到突破口，有時真係要靠啲騎師停賽、受傷先有機會搵位上。雖然今次係潘頓、何澤堯要抖好耐，先搵奧爾民、金誠剛同埋麥當能嚟，可惜又有馬昆、杜苑欣、莫雅、麥道朗嚟騎幾日，結果令奧爾民、金誠剛同埋麥當能3位最初真係連坐騎都搵唔到。不過，隨住奧爾民已開齋兼連贏兩日，以香港馬圈作風，佢應該問題不大，若然最後金誠剛同麥當能都可以喺客串期結束前開齋，今次聯絡人嘅工作都叫交足功課啦。

■山無陵