今期三T六寶一注中各派200萬！

今期三T及六寶獎預計10元一注獨中各獲200萬元。剛周日「競駿輝煌」於二班擊敗強手衝贏，今次周三谷戰更見到「競駿」系3駒出擊，包括第2場「競駿良駒」、第5場「競駿天下」及第7場「競駿皇者」，後兩駒列陣三T及六環彩場次，信近況及馬主團體旺勢，捧得！尾場「伊臣」續配布文求勝心切，博六寶獎要吼。

三T在第5場至第7場，頭關第5場四班1200米，「競駿天下」季內兩度同程入圍，上仗1400米快跟至最後200米才乏力，續用黃智弘減7磅有利，競駿會團體馬主隨時再拉頭馬，做膽！配腳揀4匹，「金匯昇昇」忠心準繩兼有莫雅之助，「砂漿金剛」四班佔優，「有鴻利」排1檔好位，「銀刺勇士」返谷草上名路程，俱要提防。三T次關第6場四班1800米，「客家之光」慢熱長途馬上回力拚「八駿笑昇」夠吸引，跑出水準可坐位望贏。「一起美麗」用莫雅試閘反映重視，「獎星」季內同程取1冠1亞夠準繩，「三江飛輪」早前跑谷草一哩曾輸近，「大將」排在3檔易發揮。

三T尾關第7場三班1200米，「競駿皇者」早前一出即勝盡顯質素，再出敗陣小休才跑，試閘有好走勢，可期再現威力。「三軍勇將」縮程留力好衝，「馬上盈」田轉谷有變數，「新力好」近況佳，「友愛心得」回師曾入Q的谷草1200米，決心非輕。

至於博六寶獎的話，第4場「騰龍四海」近4仗全上名且由布文壓陣，可捧。第8場「都靈勇士」近3仗取兩W夠勇。第9場「伊臣」剛戰力追「耀寶駒」後勁凌厲，可做六環彩尾關鐵膽。