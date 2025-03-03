呢位臨記執2W　文哥醒隻好嘢佢搏！

幾位來港不久的新公司騎師中，27歲的澳洲昆士蘭冠軍騎師奧爾民已適應香港策騎節奏，上周三谷夜憑姚廐「輕功猛男」取得在港第1W，剛周日再贏同廐「全神貫注」，表現漸入佳境。今期共有7匹坐騎，當中葉廐「三江飛輪」評分有利及文廐「都靈勇士」近況勇銳，俱有力爭勝，不妨捧此兩駒WP過關。

第6場四班1800米，「三江飛輪」前季在韋廐跑三班賽曾取下2W，但其後因為傷患問題，上季初跑了5仗後便休賽，今季更在葉廐重新起步，雖然馬匹近3仗已降至四班上陣，但順序出戰谷草1650米、田草2000米及上仗初跑泥地1800米，對比以往兩次贏馬在田草及谷草1800米，俱非正宗路程，今次重返谷草勝途，隨時重拾威力，配奧爾民預期有不俗分頭，WP值博。

第8場四班1650米，文廐「都靈勇士」近3戰贏兩次，近況出色，7歲馬今次相隔個半月再跑，也有助恢復體力。至於此兩仗贏馬功臣分別為現時正養傷的潘頓及何澤堯，因此練者也為此駒尋找新配搭。留意奧爾民在2月21日為此駒親試泥閘，跑得第5名不俗，繼而埋門快試亦交由此子負責，有助增強人馬默契。「都靈勇士」用王牌再戰首本路程，可衝擊今季第3W。