啱先捧蛋馬迷鬧鬼　莫雅臨別騎9隻反擊？

莫雅來港客串短短3期賽事，上周三首晚輕鬆起孖，可惜剛周日只取3P未勝，相信他對成績也未盡滿意，此位高手跑完今周三夜賽便客串期滿離港，撞正今期有多位騎師被罰停賽，全晚騎足9場且不乏牌面惡馬，包括蔡廐連仗入Q的「金匯昇昇」及游廐勇馬「本領輝煌」等，相信騎者會把握數胡機會，一於買獨贏過關兼捧莫雅做「騎師王」！

蔡約翰雖然以34W居練馬師榜第2位，成績理想，但現時廐內有不少常近難贏分子，當然想靠莫雅騎功幫手，為幾駒贏馬破悶局。

第5場四班1200米，「金匯昇昇」已經連續3仗輸短距離獲亞，尤其大前仗用麥道朗及近兩仗用潘頓執韁，部署已反映誠意，今次用莫雅望再跑高一線。留意此駒即使拚得不少，今賽前仍在從化試閘，勇態保持可爭季內首W。

第9場三班1200米，「有財有勢」之前兩季都各交出2W，至於今季抖至12月才復出，暫時跑過5戰未贏，但陣上依然忠心，一再交出好追勢，大前仗排10檔後上僅負馬頸位入Q，今改由擅騎後上馬的莫雅執韁，相信會有精彩演繹。

莫雅尚接手蔡廐第1場的「駿彩飛馳」及第6場的「一起美麗」，「駿彩飛馳」跑了兩季仍未出頭，但落到五班後跑過4仗已兩度上名，埋門試從化草閘獲亞，操足增程上2200米隨時有驚喜。至於「一起美麗」今季曾在田草一哩追贏，能力已有證明，今次轉場跑1800米，強配莫雅應胸有成竹。

莫雅尚與多個馬房合作，第3場游廐自購馬「本領輝煌」最令人憧憬。此駒今季頭3仗跑田草全上名，早已站近勝門，近兩仗轉戰泥地再添1季，演出仍勇，今回再尋出路初跑谷草一哩，對手只有8匹，強配莫雅可敲響勝門。

第7場賢廐「新力好」上周二由莫雅親試泥閘，動態不簡單，轉場初跑谷草也可賺級數。