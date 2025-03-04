【三重彩地帶】東東1檔「動」起來

第5場四班1200米，「幸運福星」前次1400米拍住「深心星」放頭，最終跑第4初露走勢，再出換馬昆或許不熟馬性，搶出後造了超快步速，直路自然腳軟，經兩場1400米磨鍊後突然轉谷對手減弱，隨時有突破性表現。「有鴻利」上場重新入位，四班惡霸確認回勇，復配上季贏馬拍檔霍宏聲排1檔，條件理想。「金匯昇昇」同程3連亞，強配莫雅必思進取。「辣得金」投巫廐後兩閘俱放返，操弗而來志切省招牌。「星光快驅」4課閘走勢與時並進，近期黎廐初出馬多有表現，用布文不似袖手旁觀。

第9場三班1200米，今場雖跑短途，但大部分參戰馬都是後上型，估計「川河動駒」可單騎放領，佔盡形勢之利。「川河動駒」上季轉沈廐後第3仗建功，今季已有兩場熱身逐漸進入狀態，上季能夠四升三立即克服必有過人之處，1檔放出易發揮，巫顯東難得有實力坐騎，必定打醒十二分精神。

「伊臣」投姚廐後跑同程3戰3P頗有把握，求交代戰意十足。「椒椒醒」算是較有前速可跟在前列，或可賺到一點形勢。「加州得力」及「有財有勢」均是同程好手，惟跑法相對被動，若步速不就便會姍姍來遲，只宜拖腳。■海東