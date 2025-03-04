【耀眼精選】盈好威楓金誠剛開齋

應邀來港做救兵嘅3位新面孔客串，一如筆者所料3屆澳洲昆士蘭冠軍騎師奧爾民得到姚本輝關照率先跑出，上期夜賽憑「輕功猛男」爆出26倍冷門取得在港首勝，響啱啱嘅禮拜日又有「全神貫注」傳來捷報，連續兩期有馬贏，迅即成為馬場新寵兒，今戰奧爾民共有7匹坐騎，唔使再坐冷板。

天道酬勤，「輕功猛男」贏馬後嘅訪問，奧爾民賽前真係做足功課，知道呢匹馬外地有內閃習慣，所以一早諗定應對策略，直路一見匹馬閃即諗都唔使諗，左手擸緊韁繩控制馬匹轉跑線，右手施展車輪鞭，邊催策邊保持平衡，做慢一步已經輸咗。

最重要嘅係奧爾民身為昆士蘭冠軍，都肯放下身段向韋達請教跑谷草嘅秘訣，唔會恃住自己係山寨王就固步自封，肯問人、識得問同問啱人，係成功嘅必要元素，只要保持呢股氣勢同拚勁，相信今季餘下時間、甚至下季嘅客串牌照一定有着落。

同期來港嘅金誠剛同麥當能，個人認為騎功都唔差，甚至響奧爾民之上，估計好快會有頭馬見面，好彩嘅話分分鐘響今期齊齊開齋，筆者對金誠剛嘅「盈好威楓」最感興趣，來港跑過3仗都輸唔遠，轉跑谷草有權變身。麥當能3匹坐騎秤先「科創世紀」，出道兩戰愈跑愈近，已站在取勝邊緣。