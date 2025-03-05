【分秒在握】賽績夠硬夠勁

根據資料，連環墮馬的意外不常出現，但今季卻出現了不止一次，當真頗令人意外。今次谷戰喜歡「勁好運」，上仗僅以頸位不敵「博望坡」，但就壓倒「太陽勇士」，賽績硬淨可捧。

最令人印象深刻的，當然係2月9日賽事，先有何澤堯騎「鋁神」在直路失蹄跌倒，之後同一日有潘頓、鍾易禮及楊明綸連環跌倒，一日之內有4位騎師墮馬受傷，尤其係天朗氣晴的天氣，的確係較為少見；值得慶幸的，係這幾位騎師都只係受傷，未有生命危險，而楊明綸及鍾易禮更已復出。其實出現這些意外，任何人都不想發生，但如何去處理賽事影片，其實頗有商榷餘地。

就好似上文提及3位騎師連環跌倒的一役，當時賽後等了又等，想看看意外如何發生，以及騎師跌倒後反應如何，但馬會卻是沒有重播賽事，更沒有按慣常播放巡邏影片，這難免會帶來諸多猜想，畢竟以現時科技，要看重播亦非沒有途徑，但要馬迷左找右找，其實又何苦？其實說得白一點，跑道上的意外，也算是賽馬的一部分吧！

今次賽事可以吼實羅富全馬房「勁好運」，季初急攻後曾回氣一輪，上仗又見走勢回勇，本身能跟擅鬥不受形勢所限，值得秤先。

第3場6勁好運4唯美主義

8星價1獨角獸

■長風