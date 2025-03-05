杜拜再加日本一級賽　矢作芳人4月兩邊頻撲

日本冠軍練馬師矢作芳人，早前派兵遠征沙特，與得意門生坂井琉星呢對組合鋒芒畢露，「青春永駐」與「真命新帝」一對同主馬，分別捧走最高榮譽沙特盃與新未來城草地盃，而另一匹出戰沙特打吡嘅「女主人」亦跑第4。

呢幾匹馬亦將成為矢作芳人今年衝擊各項大賽嘅重要棋子，兩匹頭馬下月出戰杜拜世界盃賽日，目標相當清晰，據矢作芳人透露，兩匹馬於賽後復原程度理想，將會繼續於杜拜出戰，當中「青春永駐」，剛於沙特盃一舉擊退香港馬王「浪漫勇士」成為風頭躉，下一仗就鎖定杜拜世界盃，希望可以成為首匹先奪沙特盃，再奪杜拜世界盃嘅賽駒。

若然夢想能夠一再實現，「青春永駐」以呢兩場賽績晉身成為世一，地位都可以講係牢不可破，仲有就係經過去年法國凱旋門大賽同日本盃嘅洗練，「真命新帝」如今踏入4歲當打之齡，下一仗進軍杜拜司馬經典賽，進一步展現佢响草地嘅王者風範，亦會成為今年2400米嘅國際級明星馬。

至於失意於沙特打吡嘅「女主人」，矢作芳人認為馬匹於本土以至沙特嘅表現，證明泥地性能雖可勝任，但唔算超卓，因此並未安排轉戰杜拜，矢作芳人透露，自己督師完杜拜世界盃賽日之後，就會返回日本，替「女主人」作最後檢閱，出戰4月20日舉行嘅3歲三冠雌馬首關櫻花賞(日本一千堅尼)。