【賽後報告】新力好伊臣熱倒賴地軟

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，霍宏聲表示對「果然得」於末段的動作有些疑慮，因而未有全力催策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第2場：「酷霸王」過了200米處後在「皇帝英豪」之後受困而未能望空，直至接近50米處時在推進至「皇帝英豪」與「電子宇宙」之間的窄位之際始能望空。「上校」直路上在催策下內閃，導致霍宏聲於接近200米處時須停止催策及修正坐騎。

被查詢時，布文表示，他獲指示讓自外檔出閘的「萬眾開心」於早段留後競跑。他說，坐騎出閘笨拙，其後於早段在他遵從策騎指示之際昂首。他說，坐騎在直路上內閃，難以被力策，接近100米處時受擠迫，其後在「駿馬之星」與「賞豐泰」之間緊迫競跑，他因而未能全力催策坐騎至終點。練馬師黎昭昇確認所發出的策騎指示，但他告知小組，此駒居於較他預期稍後的位置。

第3場：賽後，楊明綸表示，他能夠就「勁好運」令人失望的表現所提供的唯一解釋是坐騎在兩仗之間或需較多時間休息。

第4場：被查詢時，莫雅表示，「安都」於接近200米處時移至「聖托里尼」外側以望空，其後他開始催策坐騎。他說，坐騎於接近50米處時靠近「電訊驕陽」的後蹄，而當「電訊驕陽」（班德禮）略為向外斜跑時，坐騎靠近該駒而處於窘境。被查詢是否有機會繼續移至「電訊驕陽」外側時，莫雅表示，由於他擔心假如「電訊驕陽」繼續向外斜跑，坐騎會面對更大窘境，他遂選擇收慢坐騎，並將坐騎移至該駒內側，而坐騎於趨近終點時望空。小組告誡班德禮須加倍小心。

「嫡愛好」在跑馬地馬房內校正左後蹄的蹄鐵，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。出閘笨拙。「嫡愛好」接近900米處時在受「知道長勝」（巫顯東）擠迫之際收慢，當時「知道長勝」在尚未充分帶離下向內移入。小組嚴厲譴責巫顯東。

「聖托里尼」在運往跑馬地馬場途中右後腿輕微擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，霍宏聲表示，「超勁火力」於起步後不久與「拚搏」互相觸碰，其後他的左腳處於腳踏內不適當的位置。他說，他因而須於接近850米處時調整左腳在腳踏內的位置，以確保左腳位置安全。

第5場：小組押後宣佈覆磅完畢，因為於最後100米發生的一宗事件，令小組懷疑應否宣佈「金匯昇昇」為是賽頭馬。其後，「砂漿金剛」的練馬師告東尼及騎師奧爾民觀看巡邏影片以確定是否有足夠理據提出抗議。馬主及練馬師決定不提出抗議，而由於「金匯昇昇」與「砂漿金剛」的觸碰輕微，並且在考慮了兩駒衝刺的走勢後，小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第7場：賽後，莫雅表示，「新力好」出閘僅屬一般，儘管受催策，但未能佔取更為靠前的位置。他說，坐騎沿途走勢欠佳，直路上對催策反應僅屬一般，他將此歸因於跑道狀況，他認為場地受微雨影響而變得鬆軟。

「雪勇神駒」大部分途程走外疊，沒有遮擋。被查詢時，賀銘年表示，坐騎沿途內閃。他又說，他在坐騎於直路上持續內閃及難以被力策之際陷入不利處境。

第9場：賽後，布文表示，「伊臣」沿途走勢僅屬一般，他將此歸因於跑道狀況，他認為是晚賽事期間場地受降雨影響而變得略為鬆軟。