打吡爭分最後機會　邊隻可以壓線入圍？

下星期五(14日)就會公布2025年打吡大賽嘅參賽馬匹名單，所以嚟緊星期日就會喺一眾4歲佳駟最後嘅爭分機會，當中仲有機會搭上尾班車嘅賽駒，都集中喺第10場二班1800米同尾場三班1600米兩場。

先講第10場二班1800米，此場仲有爭分機會嘅有「包裝創新」、「但求開心」、「仁心星」、「有目共賞」及「平凡騎士」，此5駒目前評分在75至76分之間，換之言需要在蝕分情況下，面對較年長嘅對手贏馬，先有機會爭取到打吡入場券。而喺呢5匹馬當中「包裝創新」狀態未到，「但求開心」抽到12檔，「有目共睹」則用上下游騎師湯普新，贏馬難度不少。反觀方嘉柏一對有近績嘅「仁心星」及「平凡騎士」雖則換人出擊，仍值得信賴。

至於喺尾場三班1600米，則嘗有7至8駒有機會爭分，然而「帥帥友福」、「皇仁歡星」、「納百川」只有70至72分，除非能夠大勝而回，否則很大機會緣盡今屆打吡。而「光年魅力」、「神馳」會喺呢組中機會較大嘅兩駒，特別「神馳」上仗轉放頭，段段快之下克服三班大勝2個幾馬位，今仗增程200米相信亦無問題。