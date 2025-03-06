澳洲練馬師贏新西蘭打吡？布樹庭要創歷史

布樹庭從練以來已先後摘下不少打吡錦標冠軍，他將於六(8日)派出「醫者有愛」在愛沙妮角逐新西蘭打吡(2400米一級賽)，希望能再添打吡殊榮。

對來自新西蘭的夫妻檔練馬師布樹庭與楊麗妮來說，能夠揚威新西蘭打吡可謂別具意義。他們現時定居澳洲，在維多利亞省的格堡設廄從練，今仗力爭成為首個以澳洲為基地的練馬師組合而能勝出新西蘭打吡。

「醫者有愛」於1月11日在費明頓攻下一項2000米賽事後，布樹庭及楊麗妮決定派遣該駒出戰新西蘭打吡。「醫者有愛」翌仗在沙丘園競逐一項指標評分78讓賽，最終在較年長的馬匹之後取得第6名，其後前往新西蘭出賽，於2月22日在愛沙妮攻下雅旺第堅尼(2100米二級賽)。

布樹庭表示，能夠訓練出一匹打吡冠軍感覺無可比擬，這種想法是來自他的父親布市汀。布市汀曾於1989年憑「堡壘城」勝出新西蘭打吡。布樹庭說：「我們都喜愛角逐打吡。我爸爸除了贏過新西蘭打吡外，也曾經揚威澳門打吡大賽及新加坡打吡。我們已在維多利亞打吡及澳洲打吡中各贏一次，如果能夠再添一個打吡冠軍，那就最好不過。」

布樹庭在2017年新西蘭打吡中派出「紅日漸升」上陣，結果該駒不敵「薑汁脆餅」，取得亞軍。布樹庭表示，父系出自「信可成真」的「醫者有愛」在隨行馬房領班Brendan Hawtin的照料下操練表現良好。布樹庭說：「『醫者有愛』是今仗熱門之一，雖然在16駒中自第12檔出閘不算理想，但應該不算是最差。」

「醫者有愛」上仗由莫丹尼策騎出爭雅旺第堅尼，今仗將續配這位以墨爾本為策騎基地的好手。莫丹尼對「醫者有愛」上月的勝仗印象深刻，但他表示此駒當時首次跑右轉賽道，有了該仗的經驗後可望進步。莫丹尼說：「馬兒讓我覺得牠早段能跟得更前，居前列位置競跑，因為牠上仗出閘相當迅速，只是未能應付右轉賽道。馬兒每次轉彎時都顯得不適應，需要略受催策。牠將從該仗的經驗中得益。馬兒通常很淡定，雖然牠上仗有點緊張，但末段上前奪冠，表現悅目。」