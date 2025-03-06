5匹ISG退出　明晚拍賣會得16駒供競投

馬會將於明日舉行2025年香港國際馬匹拍賣會。經獸醫進行全面檢查後，原定於當日推出的其中5匹拍賣馬已在獸醫建議下退出今次拍賣會，分別為編號3、13、19、20及21號拍賣馬。該等退出的拍賣馬將運往從化馬場並會留在當地一段時間，以享用該處的世界級放草、休養及訓練設施，之後將接受馬會獸醫進一步評估是否可於日後以招標方式出售。

馬會致力為馬主引進最優質的馬匹，所有在明晚香港國際馬匹拍賣會上推出的馬匹均已經過多階段的徹底篩選，確保只會推出適合於此時出售的馬匹以供競投。今次拍賣會將於明晚上6時30分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，會上將推出16匹拍賣馬進行拍賣。

今天退出拍賣會的五匹拍賣馬為：

編號3拍賣馬 父系「遙遠星空」（Deep Field），3歲閹馬

編號13拍賣馬 父系「志氣高」（Invincible Spirit），3歲閹馬

編號19拍賣馬 父系「馬物事」（Mehmas），3歲閹馬

編號20拍賣馬 父系「巨富」（Capitalist），3歲閹馬

編號21拍賣馬 父系Per Incanto，3歲閹馬