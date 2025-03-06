【賽馬以外】唔使騎足全季　獎金都破億好襟計

啱啱天下第一高手莫雅就完成佢短短3日嘅客串期，相信唔少馬迷包括筆者，都好唔捨得佢，因為高手就係高手，同埋依家喺香港好少睇到啲咁硬淨嘅歐洲騎師，單睇尋晚佢為對上3場屈居亞軍嘅「金匯昇昇」後上補中，都盡顯功架啦，而「一起美麗」就睇到佢出色嘅走位，賞心悅目。始終以一位從未試過長駐喺香港嘅騎師，可以贏晒4場香港國際賽，甚至女皇盃都贏過，認真唔簡單。

不過，講今季邊位客串騎師最犀利，咁一定係麥道朗㗎喇。呢位如日方中嘅全球最佳騎師，騎功有冇莫雅，又或者潘頓咁犀利？真係各花入各眼，但高手就毫無疑問，而莫雅、潘頓、麥道朗呢啲真係各有擅長，但年紀方面麥道朗就細啲，真係少少佔優，目前香港三強其中兩駒「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」，都係佢嘅嫡系坐騎，而最特別係呢兩隻馬其實潘頓都騎過，唔知呢一刻潘頓會諗啲咩呢？

究竟麥道朗幾時打算長駐香港？呢個問題唔止香港馬迷，甚至啲練馬師、馬主都想知，事實上佢今季喺香港嘅勝出率達23%，僅次於潘頓嘅24%，所以咁多人想搵佢，唔係無理由。而對筆者嚟講，麥道朗近年喺香港嘅搵錢能力，的確令人震驚，上季佢跑咗137場賽事，拎到22W，累積獎金已經有9157萬，僅次於潘頓、布文同埋田泰安。點知今季更加誇張，頭馬榜同累積獎金榜都係潘頓名列前茅，正常不過，但只係出賽108次嘅麥道朗，累積獎金已經達9246萬，比上季更多，唔好忘記，嚟緊嘅女皇盃、冠軍一哩賽、主席短途獎，佢都有機會返香港客串，如果畀佢憑「遨遊氣泡」贏多場G1，累積獎金肯定破億，以一位客串騎師拎到過億獎金，咁又點解要長期留喺香港呢，事關澳洲獎金都唔低，食晒兩條水，左右逢源就最過癮啦。

正正係潘頓、麥道朗目前喺香港馬圈嘅叫座力，的確對香港馬圈生態有極大影響。潘頓呢幾年嘅獨大，暫時冇辦法改變，基本上好多人都係等緊佢真係掛靴，等啲餅仔重新分配。但依家有個麥道朗，唔使長駐依家手執兩匹馬王，今季佢嘅累積獎金仲要多過布文、田泰安、霍宏聲同埋艾道拿，作為本身喺香港策騎嘅騎師，好似賀銘年、董明朗、湯普新呢啲，可以點樣喺香港生存、搵食呢？

原本筆者覺得以潘頓今季嘅氣勢，應該會騎多幾年先退休，但最近又跌一跌，令筆者覺得當短途王「嘉應高昇」萬一喺一、兩年後走下坡，咁佢應該真係會諗退，馬會嘅如意算盤就係到時麥道朗會嚟香港頂上，做香港賽馬嘅招牌。不過，如果我呢一刻係一位30歲或下嘅騎師，就會諗盡辦法嚟香港試吓客串，就算知呢一兩季未必有好多支持，至少打響名堂同埋建立人脈，然後等到潘頓真係退，就過嚟睇吓能否於亂局中打出一片天，事關到時可以都係得一個麥道朗遮，上位空間點都大啲啩。

■山無陵