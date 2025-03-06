今期兩口孖T各派600萬！

今期第一口孖T及第四口孖T俱有多寶，預計10元一注獨中各可獲得600萬元。希斯被蔡約翰以較多亞軍壓住暫時列練馬師榜次席，今期靠質新馬「嘉冠王」及「艾彼奧」再衝，孖T有扶手柄。第11場四重彩及四連環則有多寶250萬元，抵玩！

第一口孖T編於第2場及第3場，第2場希廐「嘉冠王」試閘3度跑得第1名，希廐優質PPG插四班可勝，乃穩健馬膽。「手錶之星」季內田草1200米曾取得兩勝，「金風萬里」上賽初出即獲季軍，「旺旺快駒」近期試閘復勇，「超悅明駒」由泥返草要提防。第3場「天星」同屬希斯澳洲揀手貨，在港4次試閘非冠即亞，初出即要重視。「駿河灣」落班初跑田草有變數，「閃光燈」剛贏同程後勁凌厲，「精算激流」出道兩仗都跑近，「黑白」排2檔起步，慳位後有權爭入前列。

第四口孖T編於第8場及第9場，第8場「飛鷹翱翔」速高且韌，縮程跑田草1200米分分鐘更勁，有分頭值博。「幸運有您」新勝猶勇，「魔術控制」性賦忠心，「綠族無限」用黃寶妮減磅隨時有驚喜，「合夥奔馳」仍見勇銳也要吼實。第9場「艾彼奧」剛戰跑得第6名不俗，再用黃寶妮減10磅排1檔，隨時改擺前走賺主動，希斯爭冠戰意十足，機會秤先。

第11場四重彩及四連環多寶$250萬

光年魅力游出第2W

第11場三班1600米草地，四重彩及四連環多寶有250萬元，睇番此場有不少近銳突出馬，馬膽秤先游達榮馬房的「光年魅力」，此匹自購馬來港後4戰全跑三班田草1400米，名次順序為第5名、第4名、第3名及上仗跑得第1名，表現仗比仗好，而且上仗輕勝兩個多馬位而回，姿態強勁，今次增程初跑田草一哩，埋門繼續做足工夫，試泥閘由於起步時窒一窒，因此全程隨跟而回，今排6檔位置機動，只要出閘順利，鬥衝可佔上風。

配腳方面，鄭廐「帥帥友福」贏過田草一哩，排5檔可搶前跑。文廐「錶之宇宙」潛力豐厚馬初跑一哩要留意。賀廐「金陽飛駒」新勝續勇，升班減磅要吼。柏廐「春風萬里」配黃智弘僅負113磅要提防。