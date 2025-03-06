沒有潘頓的日子　艾道拿上晒位！

在沒有潘頓的日子，並非由騎師榜二哥布文取而代之，最大得益者是另一位澳洲騎師艾道拿，表現如有神助，在潘頓及何澤堯養傷期間，狂掃10W成為贏馬最多騎師。上期沙田日賽艾道拿中三元威風八面，剛戰停賽1日即復出，繼續獲得蔡約翰器重，「德心知遇」與「鐵金剛」俱強勢力爭連捷。

艾道拿近期人氣急升，趁勢取代養傷之潘頓，累積10W成為蔡約翰頭號殺手，上次沙田日賽贏馬捧盃，再憑蔡廐「競駿輝煌」及「安可」飛到馬到中三元，周日策9駒上陣，當中原班人馬爭連捷的「鐵金剛」機會突出，馬匹服役至今跑至上仗第17個回合，終於由艾道拿敲響勝鼓。雖然「鐵金剛」上場只是於四班贏馬，惟季內於三班強組跑同程一再接近且曾入三甲，與艾道拿人馬合拍，至今3度合作獲冠季殿各一，5歲分子新勝開竅，連捷機會也是不容低估，可望延續騎練近期旺勢。

廐侶「德心知遇」屬泥地能手，雖然上場才打開今季勝門，實際季內6度出戰泥地1200米獲1冠3亞1季，最差一仗在際遇欠佳下，仍能跑獲接近第5名，換言之次次有獎金，由艾道拿接替停賽的艾兆禮，戰鬥力絲毫未損，把握泥地拿手好戲，必盡拚不保留。

昭易搵換人出擊

其餘坐騎方面，艾道拿夥拍方嘉柏馬房「昭易搵」與姚本輝旗下「常拼常勇」，兩駒近況穩定，伺準首本途程出擊，人馬既屬初次合作，有望憑新鮮感帶來良好表現。