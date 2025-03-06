肯德百里錦標1300米一級賽將於本週六（3月8日）在蘭域馬場舉行。曾跟隨香港練馬大師蔡約翰學藝的彭達將派出鎮倉寶「雄威霸主」參賽，盼望該駒能克服早前的小阻滯，摘下服役以來的第3項一級賽桂冠。

彭達原本安排「雄威霸主」於上週六（3月1日）在蘭域出爭雍容爾雅錦標1600米一級賽，但該駒於當天早上因腿部受輕傷而退出該賽，未能與冠軍級雌馬「精緻之道」一拼高下。

這令彭達不得不臨時改變計劃，讓「雄威霸主」改於本週末出爭肯德百里錦標。「雄威霸主」今仗將由夏毅敦策騎，自1檔起步，與11匹對手同場較量。

「雄威霸主」近仗均由曾以香港為策騎基地的史卓豐主轡，這對人馬組合更攜手先後勝出去年的葉森讓賽及英皇查理斯三世錦標兩項1600米一級賽，但史卓豐今仗已落實替「花城日暖」執韁，因此「雄威霸主」的帥權落在夏毅敦手中。

「雄威霸主」於去年10月在澳洲春季賽期中表現出色，連奪兩項一級賽冠軍，被視為現時澳洲最令人憧憬的一哩佳駟之一。彭達希望上週對「雄威霸主」的謹慎部署會奏效。

彭達說：「我們上星期六幾乎已讓『雄威霸主』上陣，當時是屬於可跑可不跑的情況，但我最終還是決定不要讓馬兒冒險。」

「不過，我在看過該仗後對自己的決定有點後悔，因為我覺得『雄威霸主』如有上陣，牠應有望取勝。」

「但無論如何，我們將會於星期六派馬兒角逐肯德百里錦標。雖然1300米顯然比牠的首本路程短，但我預期牠於末段能夠以勁勢衝刺。」

彭達已為這匹鎮倉寶訂下宏圖大計，讓該駒以週六的一仗為跳板，再進軍3月22日在玫瑰崗舉行的佐治萊德錦標1500米一級賽。

彭達其後還有不少選擇，可考慮安排「雄威霸主」參加薛活德錦標2000米三級賽，或是4月5日在蘭域上演的唐加士打一哩賽1600米一級賽，以備戰澳洲秋季賽期的目標賽事女皇伊利沙伯錦標2000米一級賽。

彭達表示：「馬兒愈戰愈勇。我需要想想應否部署牠角逐女皇伊利沙伯錦標前一週的唐加士打一哩賽，還是讓牠先跑一項2000米賽事。」

今屆肯德百里錦標佳駟雲集。「雄威霸主」將面對強敵「撼天震地」、「花城日暖」、「磁性仙妃」及三歲新秀「瑞士聯邦」，其中「瑞士聯邦」上仗於2月15日在費明頓以大熱門的身分出爭閃電錦標1000米一級賽，惜不敵頭馬「天鳥飛」得第4名。

練馬師華禮納對「瑞士聯邦」復出首仗的表現未有感到失望。

華禮納說：「該仗場地偏軟，賽事期間有強勁逆風，加上馬兒是久休復出，而我不認為牠是一匹正宗的1000米賽駒。」

「那場賽事正好能讓馬兒為今仗作好準備。」

「瑞士聯邦」今仗將迎來競賽生涯第9戰，力爭取得第6捷，屆時將在麥道朗胯下自9檔起步。隸屬香港馬主名下的「川河佳駒」今仗復出，將由高力德操刀。

布樹庭從練以來已先後摘下不少打吡錦標冠軍。他將於本週六（3月8日）派出「醫者有愛」在愛沙妮角逐紐西蘭打吡2400米一級賽，希望能再添打吡殊榮。

對來自紐西蘭的夫妻檔練馬師布樹庭與楊麗妮來說，能夠揚威紐西蘭打吡可謂別具意義。他們現時定居澳洲，在維多利亞省的格堡設廄從練，今仗力爭成為首個以澳洲為基地的練馬師組合而能勝出紐西蘭打吡。

「醫者有愛」於1月11日在費明頓攻下一項2000米賽事後，布樹庭及楊麗妮決定派遣該駒出戰紐西蘭打吡。

「醫者有愛」翌仗在沙丘園競逐一項指標評分78讓賽，最終在較年長的馬匹之後取得第6名，其後前往紐西蘭出賽，於2月22日在愛沙妮攻下雅旺第堅尼2100米二級賽。

布樹庭表示，能夠訓練出一匹打吡冠軍感覺無可比擬，這種想法是來自他的父親布市汀。布市汀曾於1989年憑「堡壘城」勝出紐西蘭打吡。

布樹庭說：「我們都喜愛角逐打吡。我爸爸除了贏過紐西蘭打吡外，也曾經揚威澳門打吡大賽及新加坡打吡。我們已在維多利亞打吡及澳洲打吡中各贏一次，如果能夠再添一個打吡冠軍，那就最好不過。」

布樹庭在2017年紐西蘭打吡中派出「紅日漸升」上陣，結果該駒不敵「薑汁脆餅」，取得亞軍。

布樹庭表示，父系出自「信可成真」的「醫者有愛」在隨行馬房領班Brendan Hawtin的照料下操練表現良好。

布樹庭說：「『醫者有愛』是今仗熱門之一，雖然在16駒中自12檔出閘不算理想，但應該不算是最差。」

「醫者有愛」上仗由莫丹尼策騎出爭雅旺第堅尼，今仗將續配這位以墨爾本為策騎基地的好手。

莫丹尼對「醫者有愛」上月的勝仗印象深刻，但他表示此駒當時首次跑右轉賽道，有了該仗的經驗後可望進步。

莫丹尼說：「馬兒讓我覺得牠早段能跟得更前，居前列位置競跑，因為牠上仗出閘相當迅速，只是未能應付右轉賽道。馬兒每次轉彎時都顯得不適應，需要略受催策。牠將從該仗的經驗中得益。」

「馬兒通常很淡定，雖然牠上仗有點緊張，但末段上前奪冠，表現悅目。」

對紐西蘭打吡而言，雅旺第堅尼的賽果甚具參考價值，過去13年共有7匹佳駟能接連攻下這兩項賽事。

外隊賽駒今仗將面對一眾主隊佳駟，包括列卓奇及麥敖廉旗下的「男士禮服」。此駒上仗剛勝出懷卡托堅尼2000米二級賽。

該賽並非傳統的紐西蘭打吡前哨戰。

列卓奇說：「越來越難從牠身上發現缺點，如果非要雞蛋裏挑骨頭，那只能說傳統的前哨戰通常是雅旺第堅尼。」

「我們覺得馬兒的狀態已經夠好，不必再跑那場賽事。我也曾致電巴約翰，他告訴我他當年為『占美大亨』（2011年紐西蘭打吡盟主）作出了相同部署。」

「這絕非不可行，我明白這種部署有別於平常，但我們覺得馬兒在懷卡托堅尼的表現已十分出色，毋須在出戰打吡前兩週在愛沙妮的偏硬場地上再跑一仗。」

列卓奇認為「男士禮服」陣上能展現出絕佳後勁，但對於此駒首次增程至2400米角逐，他坦承會有一定變數。

他還表示，「醫者有愛」及備受追捧的「波本純度」角逐2400米的能力幾乎毫無懸念。