寶刀未老　杜美爾爸爸復牌響勝鼓

前南非冠軍騎師Andrew Fortune成功復牌，以57歲高齡再度重跨馬季，由3月1起已經正式上陣，昨日於瓦爾馬場(Vaal)上陣，雖然只得2匹坐騎，最終把握機會，於一場評分80讓賽，策騎Var Park後上贏馬，爆出14倍冷W，復出跑至第5場賽事，已經有頭馬見面，而於稍後場次上陣之Inspector James只跑第5。

瓦爾馬場對於Andrew Fortune嚟講，都好有感情，因為佢掛靴前，於2017年6月22日勝出最後一場頭馬，正係來自呢個馬場，而今場頭馬，係佢相隔7年8個月12日，再度響相同馬場再響勝鼓。

賽後Andrew Fortune入凱旋門時候，情緒好激動，接受訪問時，佢就首先多謝練馬師馬隆(Grant Maroun)同馬主對佢嘅信任，當然亦要感激家人全力支持佢復牌，短短時間交出頭馬，亦證明南非賽馬會批准佢復出策騎，絕對係正確嘅決定。

Andrew Fortune自復出後，支持逐漸增多，今日會轉戰基維爾馬場，而佢最期待嘅，就係同囝囝杜美爾，日後可以同場競技嘅機會。