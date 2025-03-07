【好消息】縮短檢疫期限　浪漫勇士有望返港衞冕女皇盃

「浪漫勇士」今年為部署遠征中東兩站，礙於檢疫制度規限，原意放棄下半季在港染指各項大賽，然而局勢有變，隨着修訂縮短檢疫日子開綠燈，馬王在跑完杜拜草地大賽之後，有望回程返港，趕及出戰4月27日富衞保險冠軍賽馬日。

就原本檢疫條例，「浪漫勇士」沙特盃賽事後，回港必須在另一國家逗留 60 天，並在進口後接受兩星期隔離檢疫，因此馬王下半季度早已放眼海外，杜拜之後，或安排於6月考慮日本方面重要一級賽。

據香港賽馬會賽馬產品部主管關斌德透露，今次與沙特方面修訂檢疫條例，主要係參照去年，香港賽馬會與香港及海外相關政府部門制定協議，批准11月15日曾在巴林出戰巴林國際錦標的馬匹，包括冠軍及季軍「飛躍心靈」與「奇力駒」，縮短檢疫期出戰12月8日舉行的香港國際賽事，而兩駒接住亦有出戰早前舉行之沙特盃賽日。

在受惠於上述檢疫制度基礎上，香港賽馬會日前亦與沙特賽馬會及相關部門展開磋商，進展上有極大突破，馬會亦期望檢疫制度可以盡快得到香港特區政府批准，能夠盡快即時執行。

隨着檢疫障礙消除，「浪漫勇士」返港出戰女皇盃的成數，大大提高，然而練馬師沈集成和馬主劉栢輝，就表明目前暫只係專心於「浪漫勇士」出戰杜拜草地大賽，往後部署仍未有定案，所以現階段「浪漫勇士」會否出戰女皇盃，仍有待杜拜草地大賽之後，才有分曉。