【新市場讓賽】幾匹布咁長賽後報告　早麗星上仗輸際遇

「早麗星」本周六在費明頓出爭1200米一級賽新市場讓賽，此駒上月在蘭域出爭G2公路錦標時因取位欠順而落敗，練馬師華禮納希望牠今仗的陣上際遇轉佳，順利奪標。

「早麗星」上仗在麥維凱胯下角逐公路錦標被捧成大熱門，於900米處須勒避，繼而昂首並碰撞另一參賽馬，其後自700米處起在沒有遮擋下走第三疊，最終僅敗於頭馬不足一個馬位。

華禮納期望「早麗星」今仗轉戰費明頓會遇上好運，他說：「馬兒只需要多一些自信及運氣，所以我們認為出爭新市場讓賽是個好主意。在我們看來，牠當然已經夠好。我們喜歡讓馬兒體驗一下直路跑道，因為許多大賽都在費明頓上演，如果我們有意出國，海外賽事也可以考慮。」

頂級雌馬「滿福氣」去年在此賽跑獲接近的第4名，今年捲土重來，練馬師韋頌誠說：「由於馬兒習慣留後一點競跑，因此我們希望出馬較多，這樣賽事步速會較快，適合牠發揮。」

「滿福氣」去年曾角逐古活錦標，以短馬頭位之先擊敗施達誠麾下的「常德仙姬」，兩駒周六將再度碰頭。施達誠表示：「『常德仙姬』上仗在前哨戰中負於頭馬不遠，賽後狀態更加勇銳，因此我們以此賽為目標。馬兒跑直路賽發揮出色，牠跑畢閃電錦標後操練表現良佳，周六晨操時再次交出上佳表現。」