兩駒爭打吡入場券　方嘉柏開金口分析機會

方嘉柏周日派出「仁心星」及「平凡騎士」角逐第10場二班1800米，希望兩駒能取得好成績，以爭取打吡入場券。對手當中，「包裝創新」、「但求開心」及「有目共賞」亦已報戰打吡。

「包裝創新」、「但求開心」及「仁心星」評分均為76分，而「有目共賞」及「平凡騎士」為75分，任何一駒能脫穎而出的話，可望進軍打吡。

方嘉柏說：「『仁心星』及『平凡騎士』近況俱佳，狀態良好，即使今仗是二班賽，相信牠們都可以跑得出色。「『平凡騎士』上仗表現出色，我覺得當日的場地對牠來說較快，如果在正常好地上角逐，牠的演出將會更好。」

方嘉柏續說：「『仁心星』今次首次增程角逐1800米，牠能否應付就讓我們拭目以待，但牠上次的贏馬姿態實在極之出色，當對手試圖挑戰牠時，牠仍能奮勇力拼，在讓對手不少磅位下也能保住勝果。」

另一邊廂，伍鵬志不諱言「包裝創新」或許仍需多一點時間方能攀升至最佳狀態，但他仍希望此駒能重拾馬兒來港前的佳態。「包裝創新」來港前由岳伯仁訓練，曾於1800米三級賽中跑獲亞軍。伍鵬志說：「馬兒的狀態來得未能如我們所願般理想，上仗牠在末段已有點後勁不繼，希望今仗能進一步提升其狀態的同時。我們都知道長途賽事會合其發揮，但牠或需一些時間以適應香港的環境。」