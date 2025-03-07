今次邊位伸手攞馬王輝橄欖枝？

輝哥重用3客串騎師

準輝煌點石成金

姚本輝向來樂意支持客串騎師，3位到訪雷霆救兵之中，奧爾民得其力撐下開齋兼連贏兩日，連同金誠剛與麥當能兩位歐洲幫，巧合3位今次一同為練者效力，當中與麥當能更屬首度合作，而尚未開齋之金誠剛，自然期望輝哥發揮新騎師救星本色，造就騎者取得首勝。

金誠剛於剛周三夜賽憑姚廐「盈好威楓」首度上名，總算踏出第一步，今次再度與姚本輝合作，練者顯然有心造就，出爭第6場樂善堂盃之「準輝煌」，巴度今季與此駒無緣，合作一再以2至5名交代，今次換人力謀突破，檔位亦不如之前排於不利外疊，且看騎者能否把握機會，憑姚廐戰馬開齋。

至於今次與姚本輝合作之3位新騎師，已經贏馬之奧爾民，坐騎數目大增，但仍優先為練者效力3駒，首度開上前線之「海綠寶」，埋門3課大閘一手由周俊樂主理，無奈今戰停賽，奧爾民成功攝位。此駒雖然初次上陣，但配周俊樂連課試閘已經展現進步走勢，第3場屬於3、4歲質新馬匹混戰場合，奧爾民騎出信心，隨時成功執到寶。

剛於夜賽贏馬開齋之麥當能，充分展現歐洲頂級騎師跑長途相當耍家，由其夥拍「一先生」出戰第10場二班1800米草地，練者物色配搭，顯然有針對性部署，此鐵馬一旦操起狀態相當襟跑，上季恃勇打疊贏，縱使最近贏馬後再出跑第4，取內疊欄位不利場地衝刺，只不過負兩馬位而已，今仗與廐侶「常拼常勇」各為其主，必拚到盡。