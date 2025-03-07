【論戰天下】醫者有愛夠長氣

周六轉播澳紐兩地大賽，新西蘭新設的冠軍賽馬日戲碼十足，澳洲方面墨爾本新市場讓賽形勢向來混亂，悉尼則或受天氣影響場地不明朗。薛恩及戴文高在紐出賽，而麥道朗則留守悉尼，可留意騎師取態，或許心中有馬。澳洲馬「醫者有愛」出戰新西蘭打吡，上仗在紐首戰跑G2雅旺第堅尼衝刺凌厲勝出，血統增程更妙。

靈機一到實力超級

S1-1：「靈機一到」前年勝出紐一千堅尼後飛到澳洲攻下堅尼大賽，返回新西蘭實力自然是馬后級數，上場乃重返祖家復出戰，縱然路程嫌短兼重磅一樣後上輕勝，今多跑200米照計難尋敵手。

贏家表現勢如破竹

S1-2：「贏家」這匹6歲「勁震撼」子嗣近期表現勢如破竹，連贏兩場一級賽，幕後表明有意4月底派此駒來港出戰女皇盃，自視甚高，跑法靈活末段加速力強，憑近期聲勢同場馬匹難對牠構成奪標阻力。

好合時宜如日方中

S1-3：奧克蘭盃跑兩哩，「好合時宜」上場全面取勝機會下被擒僅得亞軍，但看其翻步加上屬「美式法老」子嗣，增程跑3200米料可應付，4歲馬如日方中，本身自12月至今演出穩定，仍是坐位望贏之選。

揮發剛獲殿餘勢佳

S1-4：新設買位賽總獎金高達350萬紐元，冠絕全紐。希斯仔訓練的「揮發」獲得澳洲TAB的出賽權，考菲爾德堅尼跑第3名，之後配田泰安跑覺士盾包尾。小休後重新出發，剛於一級賽未來錦標第4餘勢甚佳，如今轉戰新西蘭實力高一籌，續配戴文高有力奪標。

海洋夢血統具長力

S1-5：來自澳洲的「醫者有愛」出賽經驗尚淺，雖然在澳洲費明頓只勝出讓賽，但上仗在紐首戰加眼罩跑G2雅旺第堅尼守好位，末段衝刺凌厲勝出。父系「信可成真」，外祖父Rebel Raider亦是維多利亞打吡及南澳打吡冠軍，長力十足血統增程更妙。「海洋夢」上場只是本身第3次出賽，雖然首嘗敗績但末段衝刺凌厲，「海洋公園」血統亦具長力，可與「醫者有愛」再決高下。「男士禮服」近兩場均先於「波本純度」過終點，尤其上場懷卡托堅尼後上輕勝大把在手，唯一考慮是血統長力可否憑級數補不足。「波本純度」演出準繩有前有後，密密跑狀態正處高峰，「正義」子嗣哩半合適。

承先啟後以逸待勞

S2-1：全明星一哩賽今年升格G1但減獎金，變成自舉辧以來最少參賽馬的一屆。「承先啟後」上場柯爾錦標壓倒「樂觀派」首勝一級賽且姿態輕鬆，「樂觀派」再出雖勝但耗力不少，相反「承先啟後」則以逸待勞，一哩亦屬強項，連捷可期。

珍惜當下勝望壓一

S2-2：玉龍名下的「珍惜當下」是去年維多利亞賽馬會橡樹大賽得主，上月於考菲爾德馬場復出跑1400米縱然路程略短，但仍能憑超群質素輕勝，如今跑一哩只會更好，外檔走位可更靈活，勝望壓一。

開疆闢土重整旗鼓

S2-3：這是近20年以來另一次掛頭牌馬評分最低一屆，玉龍名下「開疆闢土」先後在3項一級賽上名，剛戰閃電錦標全程望空，走不利跑線兼軟地不太合，出道9戰初失三甲。重整旗鼓回師1200米較理想，「摘星勇驥」子嗣倘能勝出將大大提升將來配種價值。

側面進擊一枝獨秀

S3-1：蘭域堅尼出馬只得9匹，且高多芬馬房的「側面進擊」評分一枝獨秀。去年於麥道朗胯下勝出3項一級賽，之後亦配苗傑美在覺士盾得季軍，小休復出剛戰後上輕勝，面對同齡馬平磅跑一哩難尋敵手。

最佳一刻力爭連捷

S3-2：白利偉馬房「最佳一刻」去年尾被玉龍收購，不過並未將這匹5歲雌馬退役配種。完成春季賽期後小休，上月在蘭域馬場公路錦標復出，1200米路程略短且步速較慢，但末段衝刺凌厲爆贏對手，預測有雨的話場地變化將更利此駒發揮，有力再下一城。

運動機能增程更合

S3-3：「運動機能」由愛爾蘭運到澳洲加盟華禮納馬房，去年落地跑女皇伊利沙伯錦標表現不差，小休後先戰一哩，上場1900米直路取位欠順但愈衝愈勁，今增程至2000米只有更合，負輕磅配勞樑棟鬥後勁，可睇高一線。

思路開補中機會高

S3-4：「思路開」這匹由英女王培育賽駒是「杜拜威」子嗣，英國出世血統優良潛力佳，至今5戰4冠1亞，上場初跑三級賽翠士奇錦標外檔起步拖到最後，掟大彎姍姍來遲飲恨，輸發揮並非馬匹實力，相信今次走位不會重蹈覆轍，補中機會高。