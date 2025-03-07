【世界觀】阿肯男孩複製希斯創舉

喺今期轉播賽主打賽事之一嘅新市場讓賽，比安希斯希望旗下「阿肯男孩」可以複製老竇希斯8年前做出嘅創舉。

話說藝高人膽大嘅希斯，響2017年安排抖咗成4個幾月嘅「精彩鬥士」出戰呢項1200米賽事，結果呢匹前香港馬唔單止幫當時嶄露頭角嘅新星貝力斯贏得從騎生涯G1第1W，仲喺呢項歷史悠久嘅短途大賽，自1917年冠軍Polycrates之後，第2匹有本事久休復出就贏到呢場大賽嘅名駒，完成咗百年都冇人做到嘅高難度動作。

比安希斯話佢哋3兄弟今次處理「阿肯男孩」嘅賽前備戰，完全啟發自希斯當年嘅大膽壯舉。不過「阿肯男孩」理論上同「精彩鬥士」有啲分別，因為舊年12月跑完The Supernova定磅賽之後一直保持訓練，未曾中斷過，期間仲試過響費明頓彈兩課閘，唔似得「精彩鬥士」熄機再嚟過。

比安希斯認為今屆形勢好接近，雖然「阿肯男孩」往績唔及對手，但係上場贏佢嘅廐侶「撼天震地」再出即響新西蘭一級賽再下一城，係今期轉播另一戲肉肯德百里錦標嘅奪標熱門，加上匹馬本身跑直路賽特別拿手，負磅又唔重，最終脫穎而出一啲都唔出奇。