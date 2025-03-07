多匹拍賣馬低於成本價售出　馬會：受經濟環境影響

2025年香港國際馬匹拍賣會今晚舉行，經獸醫進行全面檢查後，有6駒退出，分別為Lot 3、11、13、19、20及21，最後有15駒可供馬主競投，退出的6駒在稍後日子會以其他途徑再作銷售。

今次拍賣會中，成本價最高是Lot 5，成本為607萬，最後由「友福」馬主蘇永強投得。至於全晚最高成交價一駒，就是以500萬成交的Lot 12，此駒由「龍之輝」馬主廖振恒投得。競駿會今年投得Lot 15和Lot 16，成交價分別為400萬和200萬。

拍賣會完結後，國際馬匹拍賣/馬主事務支援執行經理羅子達表示，拍賣會圓滿結束，氣氛良好，這些拍賣馬已經進行基本訓練，相信短期內就可出賽。香港國際馬匹拍賣會目標一如以往，致力搜羅有質素賽駒，以合理價格售予香港馬主，會方以顧客體驗為先。

羅子達又表示，受到經濟環境影響，明白到今屆拍賣會有部分賽駒成交價比成本價為低，但相信牠們性價比高，寄望這批拍賣馬在未來12個月可交出好成績。綜觀今年總營業額仍算高企，今次拍賣會售出15駒，總成交價為4,510萬，馬會共蝕882.2萬。

「浪漫勇士」馬主劉栢輝向來是香港國際馬匹拍賣會忠實支持者，他在拍賣會前夕表示相中幾駒，但今晚未有入場，而「錶」系代表今晚亦未有出席。