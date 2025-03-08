青春永駐名利雙收　進身日本最高收入賽駒第3位

「青春永駐」於沙特盃一舉擊敗「浪漫勇士」，固然名利雙收，原本賽前累積只得6.23億日圓(申算約3271萬港元)。在贏取沙特盃取得1000萬美元獎金，收入三級跳，一下子令其成為日本賽馬史上，晉身成為最高獎金賽駒第3位，而就日前JRA更新馬匹資料顯示，「青春永駐」累積總獎金為21.935億日圓(申算約1.15億港元)。

目前日本賽馬史上，累積最高獎金賽駒為8歲之「盈寶奇嶽」，連同剛剛於沙特盃跑第3之獎金收入，目前已經累積25.636億日圓(申算約1.35億港元)，排次席為已退役馬王「春秋分」，總獎金為22.154億日圓(申算約1.16億港元)。

當中「青春永駐」與「盈寶奇嶽」，已經身在杜拜，為總獎金高達1200萬美元之杜拜世界盃，投入備戰行列，若然「青春永駐」能夠再下一城，誓將取代「盈寶奇嶽」，進佔日本賽駒獎金榜榜首位置。

相比之下，剛於沙特盃飲恨得亞「浪漫勇士」，連同所得350萬美元獎金（逾2700萬港元），「浪漫勇士」如今已累積總獎金突破2億元，累積接近2億700萬港元，總獎金累計續居全球首位。