今季ISG大贏家　丁冠豪增兵再起風雲

香港國際馬匹拍賣會圓滿結束，今屆受惠練馬師之中，丁冠豪成為最大得益者，旗下馬主投得3駒，對於目前兵源不足嘅問題，一下子多咗3匹生力軍，對於馬房爭取成績嚟講，當然係有正面作用。

隨住周三勝出「人和家盛」，正如為丁冠豪帶來護級重要勝利，累積季內第8W，而幕後對於丁仔都好支持持，除咗呢匹9歲老馬加盟之外，咁啱又响ISG以140萬港元投得Lot.10，一併交埋丁仔頭馬，呢場拍賣會前嘅重要頭馬，都可以講係別具意義。

以丁冠豪周日部署6駒出戰，雖然焦點會落响新勝「閃光燈」身上，但對於另一匹「聚風雲」，都唔可以睇少，事關「風雲」系馬主馮國保，都季都好支持丁仔，而昨日舉行嘅拍賣會，亦都成功入貨，以260萬港元投得Lot.8，毫無懸念都係交埋畀丁仔訓練。

今次周日丁冠豪派遣「聚風雲」出戰，馬主咁支持，睇嚟丁仔部署上，都好想替馬主贏番場，上次於濕慢泥地競逐，沿途被頂在外疊望空推進，大敗賽績不足為據，以季內跑田草一哩得第4嘅水準，今次對手麻麻地，最佳拍檔班德禮既然無變動，相信廐主響部署上，當然視為數胡籌碼。