【張基焦點】萬事靚1400啱啱好

自從容天鵬可以親自入場督師後，馬房成績即有改善，畢竟應是最後一季從練，自然可拚則拚，「萬事靚」減分已多，今次重配贏馬拍檔巫顯東，鬥志不用懷疑。「龍之光」增程跑1400米必合腳法，若然肯用主動跑法，有權變身。另外，「美麗在線」居四班肯定有優勢，今次賽前工夫非常積極，可予重視。「晶晶日上」回師泥地1200米，可望重現威力。

第1場五班1400米草地，「萬事靚」去年暑期接受喉部手術以矯正呼吸道異常情況後，今季出賽頻率明顯較正常，剛戰增程跑一哩證明長力未夠，反而季初於1200米姍姍來遲姿態好，因此今回跑1400米可能最合腳法，前仗此程亦能後追得第5名，況且起用贏馬拍檔巫顯東，配合1檔好位，不能忽視。

第9場三班1400米草地，「龍之光」於澳洲屬均速前置型的中距離馬，但來港3仗全部留後，今次賽前有試大閘，動態非常積極，即使抽外檔，問題未必太大，若然臨場見賠率有異動，更要吼實。

第4場四班1600米草地，「美麗在線」沉了一段時間，上季試過抖了40日於田草1800米後上得殿軍，但本身路程太長未必好，兼且一定要跑乾快地，上仗用巴度沿途望空，結果「一起美麗」後上贏，復課後休息一輪，1月曾停課，其後試兩課大閘，埋門試1600米草閘推騎有反應，四班抽好檔要留神。

第7場三班1200米泥地，「晶晶日上」健康曾有毛病，今季復出首仗跑泥地平平，翌仗跑草地卻輸不遠，剛戰1650米泥地落敗不作準，今次回師泥地短途布文肯再騎，晨課喜見有火有力，要捧。