【進階選項】譽友駿駒後上反先

今季幾位澳洲練馬師攻勢凌厲，蔡神仙及希斯都是冠軍級，兩人出馬總數超過300多次，目前在榜首36W並駕齊驅。而作為後起之秀（在港練馬時間計）的廖康銘，今季暫時出馬總數只272次，但已獲得30W，搏殺準繩度高，尤其拍住愛將霍宏聲更加得心應手，今次兩人合作5匹，第4及5場均是我心水。

第5場「譽友駿駒」上場2月已揀泥地作為首戰，記得之前一次賽事四班草地賽可選擇甚多，但練者只報1匹，反而將「譽友駿駒」安排在泥地上陣。可惜當天抽到12檔，兼賽前落雨跑濕慢泥，沿途際遇差到不得了，700米處因「幸運震撼」勒避外閃，連消帶打影響「星火燎原」再令「譽友駿駒」收慢避開前駒，掟出大外欄蝕位無數，終點前再撲上第5。復課試泥閘起步快卻被約束，直路一鬆即加速追入第2，走勢亮麗。「情深義重」子嗣瓣數甚多，但栗色亦有一匹泥地出色的「魅力寶駒」。「譽友駿駒」無論試閘及實戰已證明泥地適應佳，質新馬有過1次出賽經驗，今排6檔守在前置馬之後靚位鬥後勁，可望反先今場大部分對手。

第4場「一生好彩」前仗初出亦有介紹，身長步大結果首戰遲遲才撻着第5。上場抽12檔起步拖到尾，但似乎與主馬群甩得太遠，直路又要再抄回外疊追趕，結果被變速力極強的「首飾天空」壓住食位，又要轉跑線姍姍來遲梗頸四。廐侶剛周三「妙算奇勝」跑1800米亦有表現，同樣3歲仔「一生好彩」增程部署亦毋須擔心，四班超級補中機高。