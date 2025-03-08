【三重彩地帶】第2W「得」心應手

第3場四班1200米草地，「閃光燈」上場同程12檔形勢一般仍追贏，只是本身第2仗，前途一片光明，丁冠豪雖是下游馬房，但開齋後的質新馬甚少忽龍忽蟲，上季「輝煌精英」、「魯班精神」等勝後再出仍有三甲，「閃光燈」可坐位望贏。「天星」4閘3冠1亞，狀態升火待發，12檔或是障礙，但質高分子在四班弱組不難克服。

「鼓浪好友」上場同程10檔沿途外疊仍得第4，評級調高，惟今場又排外檔，要考蔡明紹走位。「海綠寶」5閘走勢與時並進，奧爾民表現值得信賴。「黑白」今季冇眼罩的幾場跑得較好，今次除罩換人帶來變數。「精算激流」兩戰雖敗但均造最快末段，有能力惟成熟程度仍有不足。

第7場三班1200米泥地，「智跑得」返回三班後連場入前列，穩中有進，跑開有表現仍試閘，顯然1W尚未滿足，霍宏聲騎慣騎熟，三甲穩健。

「假面騎士」上場濕慢泥演出走樣，今場跑番正常泥地，可期交回前次的贏馬水準。「自強不息」換黃寶妮減磅，比早前贏馬只多1磅，重拾競爭力，文家良喜用小妮子在泥地出擊。蔡廐攻勢不斷，新勝同程的「德心知遇」仍會再搏。「喜旺駒」同程82分曾上名，如今65分計數可爭。■海東