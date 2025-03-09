【分秒在握】目光宏遠進退有時

對於「浪漫勇士」的部署，實在不得不讚馬主及沈集成，在馬匹當勇時挑戰至高殊榮，當馬齡漸長後，則計劃讓馬匹留港以逸待勞，不再遠征以免馬匹太辛苦，這份魄力與眼光，實在值得敬佩。大家或許還記得，「浪漫勇士」首次贏的，係谷草1200米，雖然話此駒初出已是熱門，但當時有誰能夠想到，此駒日後會成為蜚聲國際、贏得全球最多獎金的良駒？

「浪漫勇士」出道初期由莫雷拉主理，但到了4歲馬系列賽，騎者要分身騎其他馬匹，此駒就落入田泰安手，雖然話贏出了4歲馬系列賽的頭、尾關，但此駒翌季目標係三冠大賽，而田泰安無論在董事盃還是香港金盃，騎「浪漫勇士」都不敵「金鎗六十」，這亦令到此駒日後易帥。之後兩仗，女皇盃配麥道朗贏到「先見」及「譽滿杜拜」無得跑，但在遮打盃配潘頓，卻是1.2倍不敵「將王」飲恨獲亞，如是者，幕後確認了麥道朗係「浪漫勇士」的最佳拍擋，亦開始了遠征覺士盾的輝煌之旅，馬匹在最好的時光，遇到對的人，是多麼美好的事情。

星火燎原勇往直前

馬會早前公布，下季及再下一季，將會大幅增加轉播賽名額，而今季亦一而再加場再加場，看來有可能日馬11場將會變成常態。「星火燎原」泥地一再有好表現，布文初接手可望擦出火花。

今次兩場泥地不乏箇中好手，「星火燎原」上仗濕慢泥地極不利追之下亦殺入亞軍，今次易配擅追之布文，騎者捱餓亦肯接手，會否就是此駒對的人？

■長風

第5場 10星火燎原 2運來勇士

1越野大師 5譽友駿駒