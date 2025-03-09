【戰況R2】勇系馬主：如果唔支持本地騎練就太失衡了

「勇」系一向係楊明綸嘅支持者，「勇冠群英」在港4捷有3場有綸綸經手，即使先排騎者停賽，「勇冠群英」贏馬後，佢都有份拉頭馬。同主馬「勇闖高峰」今日初次上陣，自然用番嫡系騎師楊明綸，雖然入到直路仲喺包尾位置，但竟然一條直路殺上嚟爆出19倍冷W，相信騎者一定氹得馬主好開心。

賽後，馬主黃俊傑父親黃少華表示，「勇闖高峰」係佢喺海外買入，當時睇中馬匹試閘有鬥心同埋跑姿正常，佢揀馬最重要都係睇呢兩點，「勇闖高峰」從化試閘走勢睇到隻馬早熟，楊明綸匯報正面，只係初出抽11檔有顧慮，不過直路追得咁強兼一出即勝有啲驚喜。黃生認為「勇闖高峰」應該係1200米至1400米，雖然長力未必夠應付1600米，但之後可能都會試下扳上去。

黃生又話作為香港馬主，如果唔支持華人騎師同埋練馬師，香港馬圈就唔太平衡，所以咁多年嚟都好支持華將，包括已掛靴嘅蘇狄雄在港首W「大有運」都係佢嘅馬，而近年好支持楊明綸，佢認為呢位騎師好專注，敬業樂業，值得給予支持，而蘇偉賢同綸綸都好有交代，大家都會做賽後檢討。

今場跑第2名為希威森「手錶之星」，黃寶妮「超悅明駒」放入季軍，第4名為田泰安「嘉冠王」，布文2.4倍大熱門「金風萬里」依然走規稚嫩，跑到冇影。

第2場賽果：6-3-12-7

二重彩賽果：6-3(最後賠率112)