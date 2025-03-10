【蹄聲妙影】夜馬超時　會被驅趕嗎？

繼「美斯之亂」同「費高拍枱走人」體壇醜事後，早幾日喺啟德體藝館舉行嘅世界格蘭披治桌球大獎賽就發生趕客事件，事緣篤到晚上11點，會方有見較預期完場時間遲，即以園區規定為由，同為免影響附近居民及交通問題，即使未完就要強制清場，有觀眾慘被幾位保安圍住送走，冇曬樽鹽，更有掙扎嘅苦主一度被保安警告，聲稱再唔走的話就會報警處理，難怪苦主們喺場館外逗留兼鼓譟。

身為桌球迷嘅東星，即使今次冇買飛入場睇，但都睇唔過眼，心諗仲有冇再低端啲，桌球唔係足球比賽，係有Set Q，比賽時間話唔埋，睇嚟會方真係唔識㗎喎，依家即係去茶餐廳上完碗例湯就趕人走，笑大人個口，難怪「伊人嫂」都即刻出嚟拆彈，為苦主提出補償方案，可見呢鑊嘢幾羞家。

相反，好多時跑谷草夜馬，都會因有馬匹需重新釘甲、走甩或衝閘等突發事件，搞到尾場開跑時間須順延舉行，但就冇聽過馬會因超時而驅趕馬迷嘅不愉快事件，不過散場後喚醒酒鬼離場就周時有，保安仲幫手攙扶添！

初步提供:

第三場(7)好精神+(11)日頌月讚

第四場(3)幸運旅程+(5)電訊龍駒

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星