【賽馬以外】慳住嚟用　下年可以完夢？

雖然潘頓依家仲喺養傷中，今季冠軍騎師之爭都係毫無懸念，大家唔係覺得落後潘頓40W嘅布文追得到啩？反而冠軍練馬師之爭，原本七國咁亂，幾乎排前10位嘅都有得爭，但呢輪兩位澳洲倉主希斯、蔡約翰不斷發力，漸漸擴大領先優勢，睇嚟今季似係佢兩個爭。咁講真，以蔡、希兩廐兵力，爭冠係好合理嘅，至於訓練出香港馬王「浪漫勇士」嘅沈集成，都講過想做冠軍練馬師，始終開倉咁耐未試過嘛，事實上成哥只係落後蔡約翰、希斯5W排第3位，但睇番「浪漫勇士」早輪遠征沙特阿拉伯，成哥去咗嗰度備戰時，沈廐喺香港嘅成績，就知如果係爭冠同「浪漫勇士」嘅遠征表現兩樣嘢揀，成哥重視邊樣多啲啦。

最近馬會突然開綠燈，沙特阿拉伯同香港嘅檢疫問題終於解決，令「浪漫勇士」可以喺下個月尾返嚟香港力圖女皇盃4連霸。始終冠軍賽馬日喺香港馬壇下半季嘅重頭戲，冇「浪漫勇士」喺到，點都有啲失色，有關方面嘗試為馬主打開方便之門，絕對可以理解。不過，即使措施改變，筆者當時都唔覺得「浪漫勇士」會返嚟香港出戰女皇盃，事關今年杜拜世界盃舉行嘅日子推遲咗，喺4月5號舉行，而冠軍賽馬日就喺4月27號上演，兩項大賽日相隔只係3個禮拜，考慮到「浪漫勇士」由舊年年尾已經飛咗去杜拜，就算即刻跑完杜拜草地大賽回港，期間又要檢疫隔離，可能得番兩個星期備戰，又點知冒呢啲風險，所以筆者覺得只要杜拜、日本之間嘅檢疫問題搞得掂，「浪漫勇士」正常會遠征日本，希望贏多屆安田紀念賽。不過，根據尋日最新消息，沈集成同馬主劉栢輝商量後，決定杜拜草地大賽應該係「浪漫勇士」今季最後一戰，然後邊到都唔去，留番下季先算，甚至想跑多次沙特盃，筆者覺得呢個部署，的確合理。

馬匹競賽壽命有幾長？呢啲冇得估，當然短途馬通常會早熟啲，但大部分覺得啲馬去到7、8歲應該開始回落，但今年初轉7歲嘅「浪漫勇士」，就好似沈集成所講，戰鬥力好似更進一步，年初喺杜拜贏傑貝哈特錦標嘅姿態固然誇張，但更得人驚係沙特盃，除咗輸畀「青春永駐」，可以拋離其餘對手10個馬位，當然呢場真係耗力不少，但只要狀態冇回落，繼續保持嘅話，下場杜拜草地大賽，都係手執杯耳格局啦。不過，就算真係贏到，今次中東之旅3戰2冠1亞，的確用咗唔少力，如果仲想隻馬下季繼續玩，提早抖暑呢個部署，好合理遮，況且以呢兩年「浪漫勇士」遠征表現，冇人覺得呢匹馬王仲要透過海外賽事證明自己啩。

至於今次部署嘅最大原因，筆者覺得「浪漫勇士」台前幕後都好想跑多次沙特盃，老實講，冇人估到呢匹馬王初跑泥地都可以得亞軍，絕對值得拍手致敬，之但係咁樣輸，亦唔會有人服氣。就好似當年日本嘅「黃金巨匠」全面優勢跑法國凱旋門大賽，拉士輸一步，梗係唔太服氣，結果都係跑多屆(點知都係第2名)，所以「浪漫勇士」想覆卓好正常，同埋下季已經8歲，如果拚搏有度更加重要，但連埋下次，「浪漫勇士」都只係跑咗25次，到下季就算真係再跑沙特盃，可能都係呢隻馬第29或30次上陣，里程未必盡，筆者都再想睇多次「浪漫勇士」再跑沙特盃，若然順利完夢，應該係最美滿嘅賽馬童話啦。

■山無陵