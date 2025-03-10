第四口孖T一注獨中派$1600萬！

今次周三谷草夜賽有3位好手艾兆禮、潘明輝及周俊樂停賽復出，競爭激烈有睇頭。留意第四口孖T預計10元一注獨中可獲1600萬元。頭關第8場「無限美麗」僅敗獲亞後隔一周捲土重來，排5檔坐位望贏。尾關第9場「一起美麗」新勝升班趁勇再跑，有力添食，另第9場四重彩及四連環亦有多寶300萬元，吼實兩匹蔡廐「美麗」系勇馬隨時豐收。

蔡約翰現時以37冠38亞33季排名練馬師榜首位，剛周日旗下「有目共賞」贏出二班1800米，有望爭夠分出戰3月23日的打吡大賽。也提提大家，今屆打吡大賽入選名單將於周五公布，大家記得留意。蔡約翰現時全力爭冠，今期第四口孖T用兩匹蔡廐勇馬做扶手柄最好不過。

第四口孖T編在第8場及第9場，先睇頭關第8場三班1200米，蔡廐「無限美麗」剛戰同程只以鼻位鬥輸給「友愛心得」得第2名，隔一周匆匆再跑，排在5檔好位，有力補中，做馬膽穩陣。配腳方面，「川河動駒」上周三谷戰僅敗於「椒椒醒」跑獲亞軍，跑法主動有利，配巫顯東戰意亦盛。「加州德至」復出跑一仗後狀態提升，可起作用。「飲杯」近兩仗在田草跑獲1季1殿，今季在谷草同程贏過，轉場賺級數。「領航財子」新勝猶勇，由停賽復出的艾兆禮接手，負122磅不重，有力鬥撼。

第9場四重彩及四連環多寶$300萬

蔡約翰一起美麗趁勇添食

第9場三班1800米除了屬第四口孖T尾關，此場四重彩及四連環多寶亦有300萬元，重心集中好抵玩！蔡約翰所派「一起美麗」上周三初跑谷草同程，即使負135磅及沿途快步速跟前走，直路加速即追贏，輕勝兩個多馬位而回，狀態正值巔峰，今回升上三班負120磅不重，可以趁勇添食，乃穩膽所在。「精英雄心」早前曾跑香港經典一哩賽，移師跑馬地應可賺級數。「浪漫老撾」谷草中距離有分量，排3檔不俗，要吼實。「久久為尊」前仗打開勝門，再出也得第3名，跑入三甲機會仍高。5歲長途馬「盈益善」連場上名甚弗，路合態勇也要留意。