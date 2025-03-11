艾兆禮停賽復出全攻型！

周三晚谷草賽事艾兆禮、周俊樂與潘明輝刑滿重投戰陣，當中艾兆禮上月9日停賽1天復出即於全泥夜賽以「德心知遇」贏馬，兼且直落連贏3期，今勻他停賽兩日復出，熱切期待再有回報，續騎主理開之「妙玲瓏」及「知道長勝」，必圖積極爭取重響勝鼓。

意大利籍騎師艾兆禮上月及剛戰停賽，無獨有偶俱錯過了為「幸運有您」建功機會，周三晚復出披甲，騎者必然心急贏馬一抒悶氣，況且以艾兆禮季內谷草表現，至今所得26W，16W屬於谷草頭馬，此間表現屬信心保證，主場復出爭取成績，自然事半功倍。

頭場出戰之「妙玲瓏」，上季兩捷由艾兆禮包辦，今季初評分處於四班尾水位，仍能取得1亞1季，如今評分下調返回五班作賽，爭勝形勢重現，加上今次排有利3檔，必然力爭打響頭炮。

知道長勝人馬合拍

沈廐「知道長勝」相隔一周匆匆再跑，上場因艾兆禮停賽換巫顯東出賽，可惜受制於不利大外檔，發揮一般敗績大可抹去，無疑向來以谷草1000米表現較佳，惟重配贏馬功臣艾兆禮有心出擊，恃其後上跑法，於第6場轉攻1200米威脅猶在。

此外，6歲名氣自購馬「論文」上場於艾兆禮胯下終取得來港首勝，雖然適應水土較慢，如今重納正軌，即使實力非想像般高，一旦開竅專攻贏馬途程谷草一哩，抽排有利1檔，連捷機會依然不容漠視。