廖康銘嫌上仗跟太前　精英雄心全力爭打吡入場券

能在今年香港打吡大賽有馬參賽，是每一位馬主夢寐以求的事情。練馬師廖康銘也希望達成精英互聯團體的願望，「精英雄心」能揚威周三跑馬地夜賽，從而提升入選打吡的機會。

「精英雄心」現評80分，此駒於周三自10檔起步，力爭打吡入場券。廖康銘說：「這是爭取入圍打吡的最後機會，上仗牠大抵一度跟得較前位置，因為牠是需要留後競跑的馬。上仗由於賽事早段步速較慢，馬兒出閘順利後一度跟上較前位置，但這或無助牠爭勝。」

「精英雄心」前仗出爭香港經典一哩賽，最終以不足3馬位之差落後頭馬「祝願」過終點。廖康銘說：「我認為『精英雄心』在香港經典一哩賽表現不俗，跑馬地的1800米途程應合發揮，今仗料有望提升牠入選打吡的機會，馬主亦希望能參與打吡。」

今屆打吡大賽入選馬匹名單將於周五公布，香港經典盃盟主「球星」是報名馬中最高分的一駒，評分次高的是香港經典一哩賽冠軍「祝願」。廖康銘說：「『祝願』目前態況極之理想，進度甚佳。」

廖康銘周三也會派出「年少多好」角逐第7場三班1200米，他說：「今次牠將增程角逐1200米，馬兒對上一次跑1200米時表現也十分出色，當時只以不足1馬位之微落敗。牠確實是前速飛快的馬，只視乎末段能否維持勁勢，我認為現時是再次考驗牠1200米實力的時候。」

提到第6場「智勝攻略」，廖康銘說：「『智勝攻略』季內表現穩定，評分也有一定升幅，要再贏馬也不太容易，但馬兒狀態甚佳。」