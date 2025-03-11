【張基焦點】獵寶勤加眼罩出招

蔡約翰經過一輪攻勢，目前已經升上練馬師榜的首位，而在周三跑馬地賽事，蔡神仙繼續強勢出擊，「獵寶勤」今次突然加眼罩，隨時有截然不同演出；「勁者」演出穩定，今次檔位比較好，擺明求交代。另外，「佛亮老撾」進度來得快，上仗亞軍水準高，可望補中。「悠悠乾坤」賽績無根據，但今次突然轉配備及增程，變身不奇。

第4場四班1200米，「獵寶勤」於澳洲兩出兩捷均有佩戴眼罩，但來港後一直無用此配備，部署也有點特別，有時跑泥地，有時會跑谷草，表現只屬不過不失，同時亦減了不少分，今次賽前試大閘戴眼罩走勢相當出色，故此今回即使抽外檔也有機會擺前走，況且同場對手一般，有權交出好成績。

第5場四班1650米，愛爾蘭錦標，「悠悠乾坤」在澳洲後期用羊毛面箍表現出色，曾於乾快地贏1400及1600米，即使質素未必太高，但落到四班應有着數，今次賽前試兩課大閘，在1600米大閘無配備，已有走勢，最近加面箍表現更好，狀態亦靚，今次增程跑谷草一哩，有冷門機會。

第3場四班1200米，「勁者」表現愈來愈進步，剛戰受制於外檔，沿途被頂出外疊，結果輸少少得季軍，復課進度理想，今次抽好檔而快馬不多，擺前走有頭有尾，正路馬膽。

第7場三班1200米，「佛亮老撾」澳洲馬進度來得快，外地賽績似跑長一些，剛戰同程追唔切得亞軍，今次同場快馬多，形勢較佳，可以交代。