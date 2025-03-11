【進階選項】佛亮老撾超班

為應付未來需要更多賽駒去參與賽事，近季馬會政策多管齊下，由自購馬來源地、評分，以至最近公布增加馬主個人養馬名額及加入團體名額，再優化自購馬及自購新馬特別獎金制度，70分或以上競逐特別獎金時間更可以推遲至6歲。150萬或300萬bonus對大型馬主如玉龍系等當然無甚感覺，但對普通個人馬主或團體馬則有極大吸引力，就好像上周勝出的「星價」，在網上只以9萬澳元投得，計及連當地飼養、獸醫，運輸等雜費加埋100萬港元以內辦妥，但贏一場三班獎金加上特別獎金已經翻本有賺。當然，大前提是閣下購入的馬匹能夠在賽事取勝，否則插三班直落五班也愛莫能助！事實上類似例子亦比比皆是，從每季入口匹數，再數勝出頭馬次數，按一按電腦一目了然。多少也好，起碼能幫補養馬費，大馬主連家族成員養十多隻，如每匹都做到自給自足也不錯。

「老撾」系今期唔止出1匹，但我獨愛第7場「佛亮老撾」。Street Boss這系馬在上周六威盡悉尼，而此駒雖然在澳洲時4戰未勝，但對手全是「南港富豪」及「奇飛」等一級賽冠軍，如今馬主將牠運來港服役只是六十多分起步虎入羊群。上場初跑谷草遇上當銳的「美麗緣分」，1200米對「佛亮老撾」略嫌短，純粹憑質素搭夠，續跑同程而繼續有靚檔，預計今場步速超快，極合此駒後上跑法。

第6場「精英勇士」是上季新馬賽頭馬，今季三班起步未上名但3戰所負不遠，上場初跑谷草早段走位比預期落後，末段追前甚多。純看血統父母系均有長力，尤其母馬贏至2200米，且是前打吡冠軍「平海福星」家姐，但今次落四班跑未見安排「精英勇士」增程，現階段同班組別甚弱，稍有質素已可彌補狀態或路程不足。