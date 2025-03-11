【三重彩地帶】天足貓把對手「臣」服

第3場四班1200米，「勁者」上場同程10檔起步力策攝到二疊，跑法進取，惟拉士幾步轉弱僅保一席，今次4檔可從容跟前，留力直路再衝，形勢勝前，可期提升名次。

「好精神」上場同程受阻獲季，表現已佳，再者亞軍「飛黃」及殿軍「首飾天空」再出均跑前兩名，賽績水準有保證。「飈誌」上場漏閘沿欄追番第6，表現進步，今次又排1檔，若然起步順利，隨時可殺入三甲。「競馬一心」已踏入穩定期，奧爾民表現亦令人有信心。「怡昌精神」同程12檔曾上名，後上馬排外檔影響較小。

第7場三班1200米，「天足貓」唔一定自領，上季試過跟第二位曾兩度掄元，其中一次便是緊隨「年少多好」，今次又遇這匹子彈快馬，可坐收漁人之利，賀銘年近仗也交得準，默契不用懷疑。「伊臣」上周三賴地淋，匆出跑番正常場地，可期回復之前的準繩。

「四季醒」上周三竟可跟前，雖然殿軍威脅不大，但已是季內最佳名次，食老本在現評分可博反彈。「「熾烈神駒」有田草贏馬級數，同父馬谷績甚佳，轉場非無的放矢。「佛亮老撾」上場飛到馬到殺入Q腳，今晚「老撾」系大舉出擊，兼顧為宜。■海東