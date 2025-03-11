【耀眼精選】凱明神駒谷草謀突破

筆者除咗習慣捕捉冷馬，亦擅於發掘具前景、有投注價值嘅質新分子，尤其係初出馬、轉場轉程馬賽前更加會特別落足心機做功課。近兩季筆者初出馬嘅命中率，比起以往略有退步，但都不時會有佳作，「錶之銀河」搭「嘉應喝彩」呢口伍廐孖寶當然冇錯過，上季幫蔡約翰開齋嘅「安騁」，即使以處女馬身份來港，仲要初出跑高難度嘅田草1800米，都夠膽行頭。啱啱禮拜日嘅「勇闖高峰」影相險勝，獨贏有19倍回報，雖然比預計少，總好過得個桔。另外上季尾「帥帥友福」50倍跑第2；今季初「但求開心」直路塞車入Q腳；「馬鳳凰」同「超加加」早段失先機，最後追番個P……呢批一般人賽前未必唔會留意嘅馬，雖然最終只以位置交代未能成為頭馬，但筆者P當W賭，有派彩都心滿意足。

相對初出馬，近兩季筆者推介嘅轉場轉程馬回報率較為可觀，上季「夢照發」次仗加程69倍跑第3；「開心勇駒」由泥轉草40倍同「極速奇兵」串Q，再出「夢照發」同「開心勇駒」同晚開齋；「祥勝力駒」返谷草落重飛贏馬一役，今季初「盈益善」初谷42倍跑第2，到近期「輕功猛男」、「實力加」都為筆者帶嚟唔錯嘅回報。今期推介尾場「凱明神駒」，上仗跑番外地跑慣嘅泥地即有似樣走勢，同父馬「電玩精英」谷草一再輸近，初試新場地或有驚喜演出。